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05.03.2019
Известия.ru

Сотрудника "Роскосмоса" рекомендовали уволить после слов о "скотобазе"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Комиссия по этике госкорпорации "Роскосмос" порекомендовала уволить сотрудника, назвавшего жителей московских хрущевок скотобазой, говорится в понедельник, 4 марта, на сайте российской компании.

"Роскосмос" считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли", — говорится в сообщении.

Представители компании также принесли извинения всем, кого оскорбили слова этого сотрудника.



Ранее 4 марта стало известно, что руководитель отдела нормативно-правового обеспечения "Роскосмоса" Станислав Жарков назвал жителей хрущевок скотобазой. Такое мнение он высказал в комментариях в соцсети Facebook в ходе спора по поводу реновации в столице.

 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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