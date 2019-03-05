Сотрудника "Роскосмоса" рекомендовали уволить после слов о "скотобазе"
Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Комиссия по этике госкорпорации "Роскосмос" порекомендовала уволить сотрудника, назвавшего жителей московских хрущевок скотобазой, говорится в понедельник, 4 марта, на сайте российской компании.
"Роскосмос" считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли", — говорится в сообщении.
Представители компании также принесли извинения всем, кого оскорбили слова этого сотрудника.
Ранее 4 марта стало известно, что руководитель отдела нормативно-правового обеспечения "Роскосмоса" Станислав Жарков назвал жителей хрущевок скотобазой. Такое мнение он высказал в комментариях в соцсети Facebook в ходе спора по поводу реновации в столице.
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