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05.03.2019
ЦАМТО

Завершена поставка вертолетов MRH-90 ВС Австралии

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NH90 Sea Lion
Первый полёт вертолёта NH90 Sea Lion.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 4 марта. Министерство обороны Австралии недавно подтвердило завершение поставки всех 47 вертолетов NH-90 корпорации NHIndustries (австралийское обозначение MRH-90 "Тайпан").

Как сообщает Jane's Defence Weekly, первоначально в рамках проектов AIR-9000 Фаза 2, 4 и 6 были заказаны 46 вертолетов. В Фазе.2 были приобретены 12 вертолетов для оснащения Сухопутных войск Австралии. В Фазе.4 проекта осуществлялась закупка 28 вертолетов для замены состоящих на вооружении СВ страны S-70 "Блэк Хок". Целью Фазы.6 являлась замена вертолетов SH-3 "Си Кинг" ВМС Австралии (было приобретено 6 вертолетов).

Позднее с NHIndustries была согласована поставка дополнительного вертолета с учетом компенсации за решение различных коммерческих, технических вопросов и проблем с соблюдением графика поставки. Изменение получило наименование Deed 2 и вступило в силу 1 июля 2013 года. Дополнительный вертолет будет использоваться в качестве "наземного комплекса обучения".

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
NH90
SH-3
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