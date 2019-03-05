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05.03.2019
ТАСС

Минприроды предложило Роскосмосу контролировать незаконные лесные рубки из космоса

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин также назвал три приоритетных направления мониторинга системой дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минприроды России направило в Роскосмос заявку на съемку всей территории земель российского лесного фонда для контроля за незаконными вырубками, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"С учетом первоочередных мер повышения эффективности отрасли есть потребность в увеличении объемов, оперативности, качества информации и площади наблюдения [за лесным фондом]. В этом году в Роскосмос нами направлена заявка на съемку всей территории земель лесного фонда России", - сказал он.

При этом министр выделил три приоритетных направления мониторинга системой дистанционного зондирования Земли. Это контроль за правомерностью санитарных рубок, выявление фактов и пресечение незаконных рубок, а также определение мест, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.

"Очевидно, что единый информационный центр управления ресурсами позволит разным ведомствам в случае необходимости быстро принимать единый план действия. Готовы к расширению взаимодействия", - добавил глава Минприроды.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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2 комментария
№1
05.03.2019 01:28
Можно конечно и на Су-57 на малых высотах леса облетать,но использовать БПЛА было бы дешевле и эффективнее...Кроме того без отправки в тюрьму с конфискацией имущества связанных с незаконной вырубкой леса чиновников наблюдение за вырубками ничего не даст
0
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№2
05.03.2019 07:50
А если компания которая занимается этими рубками непосредственно связана с руководством региона напрямую, чем помогут эти снимки? И так все знаю где сколько и кто рубит! И куда этот лес уходит. А воз и ныне там.
+1
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