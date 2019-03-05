Минприроды предложило Роскосмосу контролировать незаконные лесные рубки из космоса

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин также назвал три приоритетных направления мониторинга системой дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минприроды России направило в Роскосмос заявку на съемку всей территории земель российского лесного фонда для контроля за незаконными вырубками, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"С учетом первоочередных мер повышения эффективности отрасли есть потребность в увеличении объемов, оперативности, качества информации и площади наблюдения [за лесным фондом]. В этом году в Роскосмос нами направлена заявка на съемку всей территории земель лесного фонда России", - сказал он.

При этом министр выделил три приоритетных направления мониторинга системой дистанционного зондирования Земли. Это контроль за правомерностью санитарных рубок, выявление фактов и пресечение незаконных рубок, а также определение мест, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.

"Очевидно, что единый информационный центр управления ресурсами позволит разным ведомствам в случае необходимости быстро принимать единый план действия. Готовы к расширению взаимодействия", - добавил глава Минприроды.