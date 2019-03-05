Сотрудничество РФ и США по пилотируемым программам продолжится после запуска Crew Dragon

Корабль компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия и США продолжат сотрудничество в пилотируемых и грузовых космических программах и после запуска к Международной космической станции (МКС) американского корабля Crew Dragon. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта. Его отстыковка намечена на 8 марта. Ожидается, что корабль после спуска на парашюте приводнится в Атлантическом океане. Если все пройдет штатно, в июле состоится запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту, после чего в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

"Переговоры [о сотрудничестве] сейчас идут с NASA. Обе организации заинтересованы в дальнейшей кооперации. Это сотрудничество продолжится как в пилотируемых программах, так и в грузовых, и в МКС", - отметил Устименко. По его словам, в будущем космонавты и астронавты могут летать и на российских "Союзах", и на американских кораблях. Соответствующие переговоры сейчас находятся "в активной фазе", однако конкретное соглашение еще не достигнуто, уточнил руководитель пресс-службы Роскосмоса.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил ТАСС, что для полетов российских космонавтов на корабле Crew Dragon должны пройти его испытания и выполнены требования по безопасности и надежности.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только российские "Союзы". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.