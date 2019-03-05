Рогозин может встретиться с замглавы NASA на Байконуре

Встреча может состояться во время запуска новых членов экипажа к Международной космической станции 14 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ближайшая встреча между гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и заместителем администратора NASA по пилотируемым программам Биллом Герстенмайером может состояться на космодроме Байконур во время запуска новых членов экипажа к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Приедет заместитель администратора [NASA] Герстенмайер, который обычно присутствует на пилотируемых пусках с участием американских астронавтов. Я думаю, что встреча будет", - сказал Устименко в ответ на вопрос, будут ли переговоры у главы Роскосмоса с представителем NASA во время ближайшего запуска на Байконуре.

Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 14 марта на корабле "Союз МС-12". На нем на станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.