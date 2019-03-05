Российские военные проведут наблюдательный полет над Венгрией

В рамках международного договора по Открытому небу российские военные выполнят наблюдательный полет на самолете АН-30Б над территорией Венгрии.

Об этом сегодня сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны РФ Сергей Рыжков.

По его словам, наблюдательный полет над Венгрией будет выполняться с 4 по 8 марта с аэродрома Открытого неба Кечкемет. Максимальная дальность полета составит 860 километров. Полет будет выполняться по согласованному с Будапештом маршруту, венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

В военном ведомстве отметили, что наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Это четвертый наблюдательный полет РФ над территориями государств-участников договора в 2019 году.

Подробнее:https://eadaily.com/ru/news/2019/03/04/nablyudatelnyy-polet-nad-vengriey-provedut-rossiyskie-voennye