НАТО усиливает румынские войска у границ Молдавии

Учения военно-морских сил стран НАТО Poseidon-19 проходят в Черном море с 1 по 8 марта.

По официальным данным штаба Военно-морских сил Румынии, накануне в порту Мидия началась разгрузка американской военной техники, которую сопровождает 500 солдат и офицеров.

Кроме танков М1 (Abrams) на восточное направление Североатлантический блок перебросил бронемашины М2 (Bradley), вертолеты CH-47 (Chinook), AH-64 (Apache), UH-60 и HH-60 (Black Hawk). В регионе также разворачиваются подразделения 1-й мотопехотной дивизии США, которые будут дислоцироваться в районе Черного моря девять месяцев.

Прибывшие танки, бронемашины и вертолеты планируется задействовать в целом ряде маневров. Летом и осенью 2019 года американских пехотинцев из Румынии направят на Украину, где им предстоит принять участие в учениях Rapid Trident, Sea Breeze, Riverine и Maple Arch. Осенью военнослужащие НАТО также посетят полигон Бульбоака в Молдавии для совместных артиллерийских учений Fire Shield.

Увеличение военного присутствия НАТО в стране лично запросил президент Румынии Клаус Йоханнис. Американское подразделение должно усилить систему безопасности военно-воздушной базы "Михаил Когэлничану".