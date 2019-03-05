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05.03.2019
Военно-промышленный курьер

НАТО усиливает румынские войска у границ Молдавии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Учения военно-морских сил стран НАТО Poseidon-19 проходят в Черном море с 1 по 8 марта.

По официальным данным штаба Военно-морских сил Румынии, накануне в порту Мидия началась разгрузка американской военной техники, которую сопровождает 500 солдат и офицеров.

Кроме танков М1 (Abrams) на восточное направление Североатлантический блок перебросил бронемашины М2 (Bradley), вертолеты CH-47 (Chinook), AH-64 (Apache), UH-60 и HH-60 (Black Hawk). В регионе также разворачиваются подразделения 1-й мотопехотной дивизии США, которые будут дислоцироваться в районе Черного моря девять месяцев.

Прибывшие танки, бронемашины и вертолеты планируется задействовать в целом ряде маневров. Летом и осенью 2019 года американских пехотинцев из Румынии направят на Украину, где им предстоит принять участие в учениях Rapid Trident, Sea Breeze, Riverine и Maple Arch. Осенью военнослужащие НАТО также посетят полигон Бульбоака в Молдавии для совместных артиллерийских учений Fire Shield.

Увеличение военного присутствия НАТО в стране лично запросил президент Румынии Клаус Йоханнис. Американское подразделение должно усилить систему безопасности военно-воздушной базы "Михаил Когэлничану".

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Страны
Молдавия
Румыния
США
Украина
Продукция
AH-64
Bradley
CH-47 "Чинук"
M1 Abrams
UH-60
Проекты
NATO
Trident
Военные учения
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