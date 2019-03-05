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05.03.2019
WarSpot

Кто на свете всех сильнее?

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Источник изображения: warspot.ru

Университет Пенсильвании и BAV Group назвали "сильных мира сего". Вчера, 3 марта, портал usnews.com опубликовал выдержки из свежего рейтинга лучших стран (2019 Best Countries rankings), в котором названы 80 самых сильных и влиятельных стран мира.

Рейтинг построен на сравнении пяти ключевых характеристик, включающих такие показатели как лидерство, экономическое и политическое влияние, международные альянсы и армейская мощь. По мнению аналитиков, первая тройка сильнейших стран выглядит так: США, Россия, Китай. Германия и Великобритания замыкают первую пятёрку.

Тройка сильнейших стран мира.

Источник изображения: usnews.com

Также в первую десятку сильнейших стран вошли Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Замыкают список из 80 самых сильных и влиятельных стран Эстония, Латвия, Литва, Словакия и Словения.

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Оригинал публикации
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Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Китай
Латвия
Литва
Россия
Саудовская Аравия
Словакия
Словения
США
Франция
Эстония
Южная Корея
Япония
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