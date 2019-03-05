Кто на свете всех сильнее?

Университет Пенсильвании и BAV Group назвали "сильных мира сего". Вчера, 3 марта, портал usnews.com опубликовал выдержки из свежего рейтинга лучших стран (2019 Best Countries rankings), в котором названы 80 самых сильных и влиятельных стран мира.

Рейтинг построен на сравнении пяти ключевых характеристик, включающих такие показатели как лидерство, экономическое и политическое влияние, международные альянсы и армейская мощь. По мнению аналитиков, первая тройка сильнейших стран выглядит так: США, Россия, Китай. Германия и Великобритания замыкают первую пятёрку.

Тройка сильнейших стран мира. Источник изображения: usnews.com

Также в первую десятку сильнейших стран вошли Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Замыкают список из 80 самых сильных и влиятельных стран Эстония, Латвия, Литва, Словакия и Словения.