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05.03.2019
Российская газета

В США "раскрыли секрет" российского "Посейдона"

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Источник изображения: rg.ru

Американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором сказано, что российский беспилотный глубоководный комплекс "Посейдон" разрабатывался с 1989 года. К этому выводу автор пришел благодаря индексу ГРАУ 2M39, который, якобы, был присвоен комплексу. Автор публикации Чарли Гао попытался проследить по архивам госзаказы и различные стадии закупок, связанные с проектом.

- Большим откровением стало то, что реактор для "Статус-6" разрабатывался в 1992 году в ельцинской России, - пишет NI. В то время проект был обозначен как "Скиф", гидродинамические испытания первых прототипов начались в начале 2000-х, уверяет Чарли Гао. Полноценные испытания прошли 2008 году при участии опытовой дизель-электрической подводной лодки Б-90 "Саров". Соответствующие фотографии просочились в интернет в начале 2010-х, однако тогда мало кто знал, что именно испытывали моряки.

Далее автор упоминает строящуюся атомную подводную лодку К-329 "Белгород", которая, предположительно, может стать носителем "Посейдонов", и АПЛ пятого поколения "Хабаровск", после чего приходит к выводу, что вся инфраструктура для "Посейдона" скоро будет введена в эксплуатацию.

Напомним, что комплекс "Посейдон", или "торпеда апокалипсиса", как его успели окрестить в СМИ, не имеет аналогов в мире и до сих пор остается загадкой, поскольку точные характеристики его засекречены. Он может ходить в автономном режиме неограниченно долго и маневрировать на скорости, что делает его практически неуязвимым для торпед. Комплекс может самостоятельно находить и уничтожать вражеские подлодки,. Специалисты утверждают, что несколько "Посейдонов" могут взять под контроль акваторию всего Ледовитого океана, тогда ни одна чужая подлодка не подойдет незаметно к побережью РФ.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Б-90
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
Статус-6
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