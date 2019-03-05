Россия получит 3 млрд долларов от Индии за лизинг "Щуки-Б" - "Чакра III"

На этой неделе Индия подпишет с Россией сделку на 3 миллиарда долларов. Нью-Дели получит атомную субмарину проекта 971 "Щука-Б" (в натовской классификации "Акула").

Источник изображения: АО Центр судоремонта "Звёздочка"

Сделка по субмарине класса "Щука-Б", получившей в рамках сделки название "Чакра-III" (ранее Индия арендовала у Российской Федерации два аналогичных подводных корабля)— станет крупнейшей, подписанной между Москвой и Нью-Дели с момента завершения в прошлом году контракта на поставку ЗРК С-400 стоимостью $5,5 млрд.

Источники индийского издания The Economic Times сообщили, что межправительственное соглашение о лизинге "Щуки", скорее всего, будет подписано 7 марта, и что судно отправится к заказчику в 2025 году.

"Чакра III" будет находиться в эксплуатации не менее 10 лет и заменит субмарину "Чакра II", полученную в аналогичных условиях в 2012 году. Считается, что лизинговое соглашение по предыдущей "Акуле", истекающее в 2022 году, может быть продлено на пять лет до тех пор, пока новая ПЛ не будет построена и испытана.

Эксплуатация атомной подводной лодки или SSN — она работает на ядерном реакторе, но вооружена обычным оружием — дает Индии значительное стратегическое преимущество в регионе. Субмарины подобного класса могут оставаться под водой месяцами, их тяжело обнаружить, что является большим сдерживающим фактором для вражеских судов.

На данный момент лодка "Щука-Б" уже не производится (всего их было собрано 15). Для лизинговой версии будет взята законсервированная субмарина. После реставрационных работ и модернизации Индия получит фактически новую подводную ПЛ. Среди прочего, "Чакра III" получит большое число неуказанных оригинальных систем связи и осведомленности индийской разработки.

Индийский персонал, участвующий в проекте, отмечается в заметке The Economic Times, вероятно, получит значительный опыт работы на таких подводных лодках, что пригодится для работы над программой создания собственных атомных подводных лодок. По ним уже начались проектные работы, но нет ясности относительно того, когда они будут завершены.

Источник изображения: АО Центр судоремонта "Звёздочка"

Переговоры об аренде "Щуки" ведутся с 2013 года, но получили дополнительный импульс в 2015 году, когда обе стороны запустили режим обсуждения технических и финансовых вопросов, чтобы уточнить, что войдет в межправительственное соглашение.

Справка:

Проект 971 "Щука-Б" относится к советским многоцелевым атомным субмаринам третьего поколения. Она имеет схожее техническое задание с лодками проекта 945 "Барракуда", однако в случае со "Щуками" в корпусе вместо титана была использована сталь.

С 2014 года четыре подводные лодки этого класса проходят глубокую модернизацию в Северодвинске на судоремонтном заводе "Звёздочка". Это должно приблизить характеристики кораблей к 4-му поколению: один из них и отправится к индусам как "Чакра III".

Соглашение о лизинге новой атомной субмарины станет третьим в истории индийско-российских отношений.