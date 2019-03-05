Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России находится в хорошем состоянии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Оборонно-промышленный комплекс сейчас в очень хорошем состоянии, даже по отношению к другим отраслям промышленности. Рост производительности труда, выручки - выше среднего по стране. Вы знаете, что принята долгосрочная программа ГПВ (государственная программа вооружения – ред.) до 2027 года. С 2023 по решению верховного главнокомандующего новая программа будет, принята государственная программа развития ОПК", - рассказал Борисов в понедельник на Лианозовском электромеханическом заводе, отвечая на вопрос рабочего.

Научно-производственное объединение "Лианозовскийэлектромеханический завод" (НПО "ЛЭМЗ") - предприятие, специализирующееся в области разработки и производства радиолокационных комплексов и систем управления различного назначения. Входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В понедельник был введен эксплуатацию новый цех комплексной сборки и регулировки на территории завода. В церемонии открытия также участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный гендиректор концерна Ян Новиков и генеральный директор НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский.

Цех рассчитан на создание перспективных образцов зенитных ракетных систем и радиолокационного оборудования. Проектная площадь цеха 6400 кв м, численность персонала до 200 человек. Объем инвестиций в этот проект составил 250 млн рублей.