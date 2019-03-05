Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России находится в хорошем состоянии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
"Оборонно-промышленный комплекс сейчас в очень хорошем состоянии, даже по отношению к другим отраслям промышленности. Рост производительности труда, выручки - выше среднего по стране. Вы знаете, что принята долгосрочная программа ГПВ (государственная программа вооружения – ред.) до 2027 года. С 2023 по решению верховного главнокомандующего новая программа будет, принята государственная программа развития ОПК", - рассказал Борисов в понедельник на Лианозовском электромеханическом заводе, отвечая на вопрос рабочего.
Научно-производственное объединение "Лианозовскийэлектромеханический завод" (НПО "ЛЭМЗ") - предприятие, специализирующееся в области разработки и производства радиолокационных комплексов и систем управления различного назначения. Входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В понедельник был введен эксплуатацию новый цех комплексной сборки и регулировки на территории завода. В церемонии открытия также участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный гендиректор концерна Ян Новиков и генеральный директор НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский.
Цех рассчитан на создание перспективных образцов зенитных ракетных систем и радиолокационного оборудования. Проектная площадь цеха 6400 кв м, численность персонала до 200 человек. Объем инвестиций в этот проект составил 250 млн рублей.
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Оборонно-промышленный комплекс сейчас в очень хорошем состоянии...
Рост производительности труда...
Металлический голод все ближе
Запасы исчерпываются, а необходимые для их пополнения геологические работы не ведутся
https://stimul.online/articles/science-and-technology/metallicheskiy-golod-vse-blizhe/
Это что ли хорошее состояние?
А рост производительности труда, как показатель, никого не интересует.
Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда.
https://www.rbc.ru/society/28/02/2019/5c780f559a7947ca09226ad3?from=from_main
Этим все сказано. Точка.
Но вот переход на гражданскую продукцию его угробит. Уже сейчас нас замучили сообщениями, что такой-то компонент с приемкой "5" выпускаться больше не будет. С сокращением ГОЗ и переходом на гражданскую продукцию спрос на компоненты ВП упадет и их выпуск вообще прекратится. Соответственно, станет бессмысленной разработка новых компонентов и по импортозамещению, из-за потребности 100 шт. в год. Рано радуетесь, господин Борисов. Вас не напрягает, что уже сейчас, например, изготовление не шибко суперных транзисторов под заказ ВП занимает до полугода и более, если надо при этом возобновлять их производство?
Оборонно-промышленный комплекс сейчас в очень хорошем состоянииЕсли не считать повальной нищеты, то может оно так и есть....
Оборонно-промышленный комплекс сейчас в очень хорошем состоянии
Читаем про это "очень хорошее состояние" кризиса:
К разрешению "двигательного кризиса" подключилась прикладная наука
http://sudostroenie.info/novosti/25968.html
Обратите внимание - первый ряд совершенно пустой. Второй ряд - два самых смелых притулились с краешку. Никто не хочет быть ответственным... Умные...