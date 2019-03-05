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05.03.2019
РИА Новости

Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России находится в хорошем состоянии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Оборонно-промышленный комплекс сейчас в очень хорошем состоянии, даже по отношению к другим отраслям промышленности. Рост производительности труда, выручки - выше среднего по стране. Вы знаете, что принята долгосрочная программа ГПВ (государственная программа вооружения – ред.) до 2027 года. С 2023 по решению верховного главнокомандующего новая программа будет, принята государственная программа развития ОПК", - рассказал Борисов в понедельник на Лианозовском электромеханическом заводе, отвечая на вопрос рабочего.

Научно-производственное объединение "Лианозовскийэлектромеханический завод" (НПО "ЛЭМЗ") - предприятие, специализирующееся в области разработки и производства радиолокационных комплексов и систем управления различного назначения. Входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В понедельник был введен эксплуатацию новый цех комплексной сборки и регулировки на территории завода. В церемонии открытия также участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный гендиректор концерна Ян Новиков и генеральный директор НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский.

Цех рассчитан на создание перспективных образцов зенитных ракетных систем и радиолокационного оборудования. Проектная площадь цеха 6400 кв м, численность персонала до 200 человек. Объем инвестиций в этот проект составил 250 млн рублей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз Расплетина
Алмаз-Антей
Персоны
Борисов Юрий
Собянин Сергей
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4 комментария
№1
05.03.2019 07:10
Цитата, q
Оборонно-промышленный комплекс сейчас в очень хорошем состоянии...
Рост производительности труда...

Цитата, q
Металлический голод все ближе
Запасы исчерпываются, а необходимые для их пополнения геологические работы не ведутся
https://stimul.online/articles/science-and-technology/metallicheskiy-golod-vse-blizhe/

Это что ли хорошее состояние?

А рост производительности труда, как показатель, никого не интересует.

Цитата, q
Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда.
https://www.rbc.ru/society/28/02/2019/5c780f559a7947ca09226ad3?from=from_main

Этим все сказано. Точка.
+2
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№2
05.03.2019 10:45
Оборонно-промышленный комплекс России находится в хорошем состоянии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Но вот  переход на гражданскую  продукцию его угробит.  Уже сейчас нас замучили  сообщениями, что  такой-то компонент с приемкой  "5"  выпускаться больше не будет.  С сокращением ГОЗ  и  переходом на гражданскую продукцию спрос на компоненты ВП  упадет и  их выпуск вообще прекратится.  Соответственно,  станет бессмысленной  разработка новых  компонентов и по импортозамещению,  из-за потребности  100 шт. в год.  Рано радуетесь, господин Борисов.  Вас  не напрягает, что уже сейчас, например,   изготовление  не шибко суперных транзисторов под заказ ВП занимает до полугода и более,  если надо при этом возобновлять их производство?
+2
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№3
05.03.2019 14:45
Цитата, q
Оборонно-промышленный комплекс сейчас в очень хорошем состоянии
Если не считать повальной нищеты, то может оно так и есть....
0
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№4
05.03.2019 16:25
Цитата, q
Оборонно-промышленный комплекс сейчас в очень хорошем состоянии

Читаем про это "очень хорошее состояние" кризиса:

Цитата, q
К разрешению "двигательного кризиса" подключилась прикладная наука

http://sudostroenie.info/novosti/25968.html



Обратите внимание - первый ряд совершенно пустой. Второй ряд - два самых смелых притулились с краешку. Никто не хочет быть ответственным... Умные...
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