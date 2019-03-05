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05.03.2019
РИА Новости

ПВО в Калининградской области усилили полком С-400

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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Противовоздушную оборону в Калининградской области усилили полком С-400 "Триумф", сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Это произошло в рамках государственного оборонного заказа, уточняется в релизе.

Система прибыла в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области, как и всегда в таких ситуациях, после успешных боевых стрельб.

"ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели", — добавляется в сообщении.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
БФ
Гособоронзаказ
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