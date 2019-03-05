ПВО в Калининградской области усилили полком С-400
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, ПРО и ПВО, Гос. регулирование и финансирование, Состояние и перспективы ОПК:
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Противовоздушную оборону в Калининградской области усилили полком С-400 "Триумф", сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Это произошло в рамках государственного оборонного заказа, уточняется в релизе.
Система прибыла в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области, как и всегда в таких ситуациях, после успешных боевых стрельб.
"ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели", — добавляется в сообщении.
С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Продукция
Проекты
Похожие новости