В России будет уменьшаться гособоронзаказ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оборонным предприятиям нужно наращивать выпуск гражданской продукции, гособоронзаказ будет постепенно уменьшаться, диверсификации надо уделять особое внимание, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Очень высокие цели перед нами президент поставил по диверсификации. Да, действительно, гособоронзаказ будет постепенно уменьшаться или стабилизироваться, нужно наращивать обороты и выходить на гражданский рынок", - сказал Борисов в понедельник на "Лианозовском электромеханическом заводе".
По его словам, диверсификации нужно уделять особое внимание.
"У вашего предприятия для этого хорошие шансы, ваша продукция априори была диверсифицирована, управление воздушным движением, хороший экспортный потенциал. Примерно по трети - гособоронзаказ, гражданская продукция, экспорт, тогда все будет нормально", - сказал он, общаясь с рабочими предприятия.
Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (НПО "ЛЭМЗ") - предприятие, специализирующееся на разработке и производстве радиолокационных комплексов и систем управления разного назначения. Входит в концерн "Алмаз-Антей".
В понедельник был введен эксплуатацию новый цех комплексной сборки и регулировки на территории завода. В церемонии открытия также участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный гендиректор Концерна Ян Новиков и генеральный директор НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский. Цех рассчитан на создание перспективных образцов зенитных ракетных систем и радиолокационного оборудования. Проектная площадь цеха - 6400 квадратных метров, численность персонала - до 200 человек. Объем инвестиций в этот проект составил 250 миллионов рублей.
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...нужно наращивать обороты и выходить на гражданский рынок...
...диверсификации нужно уделять особое внимание...
Могу посоветовать, как все это реализовать:
Нужно туже затянуть пояса, встрепенуться, проявить высокую сознательность и ответственность перед обществом, не ныть, не искать виноватых, прежде всего начинать с себя, держать выше знамя капиталистического соревнования, и, наконец, использовать правильный шампунь.
Если конкретнее, то нужно активнее заняться перестройкой модернизации путем ускорения интенсификации в условиях, когда экономика должна быть экономной.
Да хотя бы поставили на все "Рыси", что зоне боевых действий ДУБМ.
Да хотя бы "скворечники" для пулемётов:
Вроде как есть "Арбалеты-ДМ":
...и их даже испытали в Сирии, правда на "Тиграх", но, полагаю, это не принципиальный момент - про желании можно прикрутить и к "Рысям", там только какие-то лицензионные заморочки могут быть только.
Больше парадов и парков "Патриот" по всей стране! И кастрюли надо выпускать как при Ельцине - даёшь конверсию на американские деньги!
И кастрюли надо выпускатьКастрюли легко обратно реконвертировать в "скворечники" путём проделывания в них дыр соответствующего типоразмера. А по дырам у нас космические технологии!)))
С другой стороны, а что делать, если "денег нет"? Эмиссия вызывает инфляцию.
Я не экономист, но представляется, что эмиссия была бы с меньшими инфляционными последствиями, если бы в структуре себестоимости у нас была больше зарплатная составляющая.
Данные 2011 года, но не думаю, что тут произошли большие перемены: "В себестоимости продукции в среднем по стране доля зарплаты 20—25%, в Европе — 50—60, в США — 75—78% Источник: https://www.eg-online.ru/article/139815/";
Если вообще не платить - это рабский труд (но там кормить нужно) и внутренний рынок узкий - покупают что-то только господа рабовладельцы.
Если больше платить людям и увеличить долю зарплат в себестоимости, то эмиссия может вызвать рост производства ввиду расширения внутреннего рынка. То есть, нужно бОльше платить людям и ограничить импорт текущим объемом. Тогда расширение внутреннего рынка будет покрываться за счет роста собственного производства. Но тогда нужно затыкать и дыры трансграничной интернет-торговли. Короче говоря, нужно что реально делать, а не только бла-бла-бла инновации, бла-бла-бла новые технологии, бла-бла-бла конверсия, бла-бла-бла денег нет, но вы ...
"По данным Росстата, в структуре ВВП в России зарплата составляет 51,8%, а в США — 56,1%. То есть у нас зарплата в структуре ВВП вдвое больше, чем в себестоимости продукции. Иначе говоря, много мизерных зарплат на участках с минимальной добавленной стоимостью, в том числе в чиновничьих организациях. В США, наоборот, доля зарплат в себестоимости продукции почти вдвое больше, чем в ВВП, — превалируют рабочие места с высокой добавленной стоимостью.
Источник: https://www.eg-online.ru/article/139815/";