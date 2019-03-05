В России будет уменьшаться гособоронзаказ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оборонным предприятиям нужно наращивать выпуск гражданской продукции, гособоронзаказ будет постепенно уменьшаться, диверсификации надо уделять особое внимание, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Очень высокие цели перед нами президент поставил по диверсификации. Да, действительно, гособоронзаказ будет постепенно уменьшаться или стабилизироваться, нужно наращивать обороты и выходить на гражданский рынок", - сказал Борисов в понедельник на "Лианозовском электромеханическом заводе".

По его словам, диверсификации нужно уделять особое внимание.

"У вашего предприятия для этого хорошие шансы, ваша продукция априори была диверсифицирована, управление воздушным движением, хороший экспортный потенциал. Примерно по трети - гособоронзаказ, гражданская продукция, экспорт, тогда все будет нормально", - сказал он, общаясь с рабочими предприятия.

Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (НПО "ЛЭМЗ") - предприятие, специализирующееся на разработке и производстве радиолокационных комплексов и систем управления разного назначения. Входит в концерн "Алмаз-Антей".

В понедельник был введен эксплуатацию новый цех комплексной сборки и регулировки на территории завода. В церемонии открытия также участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный гендиректор Концерна Ян Новиков и генеральный директор НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский. Цех рассчитан на создание перспективных образцов зенитных ракетных систем и радиолокационного оборудования. Проектная площадь цеха - 6400 квадратных метров, численность персонала - до 200 человек. Объем инвестиций в этот проект составил 250 миллионов рублей.