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05.03.2019
Lenta.ru

Россия припозднится на Луну

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Источник изображения: Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Россия отстает от конкурентов в создании предназначенной для полетов на Луну и Марс сверхтяжелой ракеты на три года, сообщается в материалах совещания по результатам работы научно-производственного объединения "Энергомаш" в 2018 году.

"Большинство стран-космических держав, и Россия не исключение, уже работают над созданием ракеты сверхтяжелого класса для освоения Луны и окололунного пространства. При этом большинство стран планируют создать ракету уже к 2025 году, в то время как в России этот срок — 2028 год", — говорится в пресс-релизе.

В декабре 2018 года сообщалось, что Россия сможет принять участие в создании международной окололунной станции Gateway не раньше 2026 года.

В настоящее время только в США проекты сверхтяжелых ракет (грузоподъемностью от 50 тонн) доведены до этапа сборки носителей. В феврале 2018 года американская компания SpaceX запустила носитель Falcon Heavy, способный на низкую околоземную орбиту выводить до 64 тонн грузов. В июне 2020 года планируется первый пуск американской ракеты SLS (Space Launch System), способной запускать в космос более 130 тонн грузов (в максимальной конфигурации).

Разрабатываемая китайская сверхтяжелая ракета Long March 9, способная выводить до 140 тонн грузов, должна полететь в 2025 году.

Первый пуск создаваемой российской сверхтяжелой ракеты первого этапа (СТК-1 или "Енисей"), предназначенной для выведения на низкую околоземную орбиту груз массой от 88 до 103 тонн, запланировано провести в 2028 году с космодрома Восточный. Старт СТК-2 ("Дон"), способной выводить 125-130 тонн, запланирован на 2029 год.

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Восточный Космодром
Луна
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