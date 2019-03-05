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05.03.2019
bmpd.livejournal.com

Россия и Индия подпишут договор о лизинге второй атомной подводной лодки проекта 971

Разделы: Флот
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Оригинал взят у коллеги dambiev в Россия и Индия подпишут договор о лизинге второй атомной подлодки.

Как сообщает индийская газета The Economic Times, на этой неделе Индия намерена заключить с Россией соглашение о передаче в лизинг второй атомной подводной лодки. Сумма сделки составит 3 миллиарда долларов США.

Источники газеты сообщили о том, что межправительственное соглашение о лизинге подводной лодки проекта 971 "Щу?ка-Б" (Chakra III), вероятно, будет подписано 7 марта 2019 года, и что подлодка будет передана Индии к 2025 году после обширной программы модернизации на неназванной российской верфи.

Chakra III будет находиться в эксплуатации не менее 10 лет и заменит Чакру II, полученную на аналогичных условиях из России в 2012 году. Сообщается, что срок лизинга атомной подводной лодки К-152 "Нерпа" (Chakra II) может быть продлен на пять лет, пока модернизированная атомная подводная лодка не будет передана Индии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
К-152 Нерпа
Проекты
971 Щука-Б
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2 комментария
№1
05.03.2019 01:38
А с чем останется флот РФ?! На Криворучко будем плавать?!
+2
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№2
05.03.2019 09:03
Чем стоять в бесконечной очереди на модернизацию, лучше передать Индии и на выручку построить  нового Ясеня.
+2
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