Россия и Индия подпишут договор о лизинге второй атомной подводной лодки проекта 971

Оригинал взят у коллеги dambiev в Россия и Индия подпишут договор о лизинге второй атомной подлодки.

Как сообщает индийская газета The Economic Times, на этой неделе Индия намерена заключить с Россией соглашение о передаче в лизинг второй атомной подводной лодки. Сумма сделки составит 3 миллиарда долларов США.

Источники газеты сообщили о том, что межправительственное соглашение о лизинге подводной лодки проекта 971 "Щу?ка-Б" (Chakra III), вероятно, будет подписано 7 марта 2019 года, и что подлодка будет передана Индии к 2025 году после обширной программы модернизации на неназванной российской верфи.

Chakra III будет находиться в эксплуатации не менее 10 лет и заменит Чакру II, полученную на аналогичных условиях из России в 2012 году. Сообщается, что срок лизинга атомной подводной лодки К-152 "Нерпа" (Chakra II) может быть продлен на пять лет, пока модернизированная атомная подводная лодка не будет передана Индии.