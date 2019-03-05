ЦАМТО, 4 марта. Москва и Доха пока не пришли к взаимопониманию по поставкам Катару систем С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам глава катарского МИД Мухаммед бен Абдеррхаман аль-Тани.

По словам министра, созданный Катаром технический комитет изучает характеристики системы и необходимость ее приобретения.

На просьбу представителей СМИ прокомментировать информацию о том, что Саудовская Аравия выдвинула ультиматум в адрес Дохи по поводу намерения купить у России С-400, аль-Тани заявил, что сделки по покупке вооружения каждое государство принимает самостоятельно и независимо от кого-либо.

Как напоминает "РИА Новости", в июне прошлого года король Саудовской Аравии направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, в котором заявил о готовности Эр-Рияда начать военную операцию против Дохи, если та закупит российские ЗРК С-400.

По мнению короля, С-400 на территории Катара повлияют на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии.

Однако, как заявил "РИА Новости" зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, позиция Эр-Рияда не отразится на планах Москвы поставить Катару российские зенитные системы.