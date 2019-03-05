Войти
05.03.2019
ТАСС

"Росэлектроника" разработала систему связи нового поколения для МКС

627
0
0
Пристыкованный к МКС блок «Наука»
Пристыкованный к МКС блок «Наука» (компьютерная модель).
Источник изображения: Wikipedia

После прохождения испытаний эта система связи будет использоваться для работы с российским сегментом станции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) по заказу Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" ведет разработку наземного приемо-передающего цифрового телевизионного комплекса нового поколения "Орион-Ц" для связи с Международной космической станцией (МКС), разработчики и специалисты "Энергии" уже провели первый успешный сеанс связи со станцией, говорится в сообщении Ростеха, распространенном в понедельник.

"В настоящий момент разработчики и специалисты РКК "Энергия" уже провели первый успешный сеанс связи с МКС с помощью прототипа "Орион-Ц" разработки "НИИ Телевидения" (входит в "Росэлектронику"). На следующем этапе будет изготовлен опытный образец аппаратуры. После прохождения испытаний новейшая система связи будет использоваться для работы с российским сегментом Международной космической станции", - отмечается в сообщении.

Новая система создается по техническому заданию РКК "Энергия" и обеспечивает "устойчивую к помехам связь в дуплексном режиме между МКС, транспортным космическим аппаратом и Центром управления полетами (ЦУП)", уточнили в Ростехе.

Сообщается, что во время сеанса космонавты и ЦУП получили возможность одновременно обмениваться звуковой и видеоинформацией в цифровом формате высокого качества, при этом комплекс компактнее и мобильнее предшественников, удобнее в настройке и эксплуатации.

"Росэлектроника" объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ- радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Росэлектроника
Энергия РКК
Проекты
МКС
Робот
Похожие новости
18.11.2016
Сергей Крикалев: около Луны может быть создано две космические станции
17.11.2016
Его зовут FEDOR
06.06.2014
В перспективе России понадобятся Луна и Марс
11.04.2013
«В пилотируемой космонавтике мы все еще в лидерах...»
28.06.2007
Выброс "Энергии"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 18:09
  • 11
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 05.03 18:08
  • 4
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 05.03 18:06
  • 5
Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса
  • 05.03 17:21
  • 1
В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть
  • 05.03 17:16
  • 1
Взрыв-схема: устройство АК-12 показали на видео
  • 05.03 15:57
  • 5
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 05.03 15:40
  • 16
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 05.03 15:26
  • 3
Россия и Китай обладают достаточным политическим весом, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы - Володин
  • 05.03 15:12
  • 8
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 05.03 15:08
  • 103
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.03 14:50
  • 1
Глава Гидрометцентра считает, что России надо развивать группировку спутников
  • 05.03 14:42
  • 4
Американские F-35C приготовились воевать
  • 05.03 13:45
  • 5
Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет летать на МКС
  • 05.03 13:21
  • 2
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 05.03 13:18
  • 8
Патроны калибра 5,45 мм сделали мощнее