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05.03.2019
ТАСС

NASA опубликовало видео стыковки Crew Dragon с МКС

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Источник изображения: © EPA-EFE/NASA TV

Корабль Dragon был пристыкован к модулю Harmony 2 марта в 05:51 (13:51 мск)

NASA опубликовало видео стыковки корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС). Видео размещено в Twitter управления.

Как говорится в сообщении, корабль Dragon был пристыкован к модулю Harmony в 05:51 (13:51 мск). 


Ранее глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме Crew Dragon, а также кадры из его кабины.

Первый запуск нового американского космического корабля Crew Dragon без экипажа к МКС был осуществлен 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с пусковой площадки 39А. Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
МКС
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