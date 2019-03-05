В НПО Лавочкина предложили вести строительство на Луне с помощью 3D-принтера

Успешные испытания этого устройства уже прошли на Земле

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. НПО им. С. А. Лавочкина (изготовитель космических аппаратов) предлагает использовать для строительства на Луне 3D-принтер с зеркалами — концентраторами солнечной энергии, который будет заправляться реголитом (грунт естественного спутника Земли). Об этом говорится в февральском номере корпоративного журнала предприятия "Новатор".

"Наиболее перспективным представляется создание конструкций с помощью мобильного 3D-принтера, в котором используется лунный грунт (реголит) и солнечное излучение. Испытания с этим принтером уже успешно были проведены на Земле", — отметили в НПО им. С.А. Лавочкина.

Чтобы расплавить реголит, планируется использовать солнечную энергию, которая будет фокусироваться на пленочных сферических зеркалах-концентраторах площадью 10 квадратных метров. "В фокусе зеркала температура превысит 1500 градусов, при которой плавится лунный реголит", — сообщается в журнале. Зеркала-концентраторы за один день помогут получить 10 тонн наплавленного грунта.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что лунная программа России, рассчитанная до 2040 года, будет представлена Совету безопасности РФ на рассмотрение до лета 2019 года.