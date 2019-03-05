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05.03.2019
ТАСС

В НПО Лавочкина предложили вести строительство на Луне с помощью 3D-принтера

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Рисунок станции "Луна-Глоб"
Рисунок станции "Луна-Глоб".
Источник изображения: joy4mind.com

Успешные испытания этого устройства уже прошли на Земле

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. НПО им. С. А. Лавочкина (изготовитель космических аппаратов) предлагает использовать для строительства на Луне 3D-принтер с зеркалами — концентраторами солнечной энергии, который будет заправляться реголитом (грунт естественного спутника Земли). Об этом говорится в февральском номере корпоративного журнала предприятия "Новатор".

"Наиболее перспективным представляется создание конструкций с помощью мобильного 3D-принтера, в котором используется лунный грунт (реголит) и солнечное излучение. Испытания с этим принтером уже успешно были проведены на Земле", — отметили в НПО им. С.А. Лавочкина.

Чтобы расплавить реголит, планируется использовать солнечную энергию, которая будет фокусироваться на пленочных сферических зеркалах-концентраторах площадью 10 квадратных метров. "В фокусе зеркала температура превысит 1500 градусов, при которой плавится лунный реголит", — сообщается в журнале. Зеркала-концентраторы за один день помогут получить 10 тонн наплавленного грунта.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что лунная программа России, рассчитанная до 2040 года, будет представлена Совету безопасности РФ на рассмотрение до лета 2019 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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1 комментарий
№1
05.03.2019 10:41
Аддитивные технологии вкупе с робототехникоий способны совершить прорыв в т.ч. и в освоении космоса. Роботы с встроенными 3D принтерами высокого разрешения могут фактически самовоспроизводиться подобно живым организмам (машины Фон Неймана) - наращивая свою численность в геометрической прогрессии и используя для этого внеземные ресурсы. А затем все вместе строить всё что угодно, вплоть до инфраструктуры терраформированя планет.
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