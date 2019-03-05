В Москву прибыл спецпредставитель Госдепа обсудить ядерную проблему КНДР
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4 марта в Москву прибыл специальный представитель Госдепартамента США по КНДР Марк Лэмберт. В американском посольстве в России сообщили, что цель его визита - переговоры по ядерной проблеме Северной Кореи.
Лэмберт проведет ряд встреч с официальными лицами России для обсуждения дальнейших усилий по обеспечению "окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации" КНДР.
EADaily напоминает, прошедший в Ханое в феврале саммит президента СШАДональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына закончился без подписания каких-либо документов и без ясных договоренностей. По словам Трампа, это связано с тем, что Северная Корея предложила "обеспечить денуклеаризацию" только в определенных районах, а не по всей стране.
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