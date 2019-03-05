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05.03.2019
Российская газета

Индия арендует у России еще одну атомную подлодку

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Источник изображения: Ajai Shukla/ Wikimedia.org

Москва  и Дели могут заключить контракт о передаче индийским ВМС в лизинг второй атомной ударной подлодки. Подписание соглашения намечено на 7 марта, пишет The Econmic Times со ссылкой на собственные источники.

Сумма сделки составит 3 миллиарда долларов, тип арендуемой подлодки не называется. Известно, что она будет передана Индии в 2025 году после реконструкции и установки на корабле ряда систем индийского производства.

С 2012 года Индия использует российскую ударную АПЛ "Нерпа" проекта 971 (Akula по классификации НАТО). В индийских ВМС подлодка получила имя Chakra, стоимость аренды составила 900 миллионов долларов. Ранее то же название носила советская атомная подлодка  К-43 проекта "Скат", также переданная Индии в аренду в 1988-1992 годах. При этом вахту у ядерного реактора несли советские специалисты.

В 2014 году году стало известно о готовности Минобороны Индии профинансировать строительство второй АПЛ типа "Щука-Б". Можно предположить, это был запасной вариант на тот случай, если возникнут проблемы со строительством атомной подлодки  индийской разработки Arihant. В 2017 году на уже принятой на вооружение Arihant произошла серьезная авария - через открытое по ошибке отверстие был затоплен отсек главной энергетической установки. Субмарина встала на длительный ремонт с заменой значительной части трубопроводов и оборудования.

Предаолагается, что новый арендованный Индией корабль также получит имя Chakra. Он сменит "Нерпу", срок аренды которой истечет в 2022 году.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Индия
Россия
Продукция
К-152 Нерпа
Проекты
971 Щука-Б
Arihant
Ядерный щит
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