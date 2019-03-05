Военные эксперты оценили заявление об опасности китайских ракет для РФ

Заявление министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен о том, что китайские ракеты угрожают России, не соответствует действительности, считают российские военные эксперты. Они убеждены, что РВСН полностью обеспечивают военный паритет с любой страной, располагающей ракетным оружием.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил, что подобные заявления являются проявлением желания стран НАТО надавить на Китай через Россию, напугав Москву "китайской угрозой".

"Желание понятно, но нереализуемо. Россия никогда не станет выступать агентом третьих стран в таких вопросах", - сказал он.Об этом сообщает РИА Новости.

При этом эксперт отметил, что, хотя Китай обладает самым большим в мире арсеналом ракет средней дальности, российские межконтинентальные ракеты покрывают всю КНР, поэтому баланс сил соблюден.

Бывший глава Генштаба РФ генерал армии Юрий Балуевский назвал заявление министра обороны Германии "плохим сном".

"Может, ей просто приснился плохой сон. Я убежден, что китайские ракеты в обозримой перспективе опасности для России представлять и нести не будут", - сказал Балуевский.

Николай Грищенко