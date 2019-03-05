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05.03.2019
Российская газета

Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

100-мм пушка БС-3, уничтожавшая в годы Великой Отечественной войны бронированный "зверинец" вермахта, замечена в Сирии.

Легендарное орудие применяется бойцами ополчения городов Мухрада и Скальбия, находящихся на стороне правительственных войск, на севере провинции Хама.

Во время активной фазы конфликта эти пушки практически не "светились". Единственный раз они попадали в объективы фотокамер лишь в ноябре 2017 года во время боев в окрестностях Абу-Кемаля.

БС-3 образца 1944 года была создана конструктором Василием Грабиным для того, чтобы выбивать германские тяжелые танки. Этот "зверобой" мог уничтожать даже 70-тонных монстров - "Королевских Тигров".

Дальность прямого выстрела по цели высотой два метра превышала 1000 метров. Максимальная же дальность стрельбы превышает 20 000 метров. Боевая масса орудия - всего 3650 кг. Скорострельность - до 10 выстрелов в минуту.

Также кроме "тройки" на фото видны легкая 85-мм Д-44 и современная 100-мм МТ-12 "Рапира".

Первое орудие, хоть и разрабатывалась в годы Великой Отечественной, поступило на вооружение только в 1946 году. При весе в 1,725 тонны оно может бить осколочно-фугасным снарядом на расстояние до 15820 м. Скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту.

"Рапиры" появились в Сирии лишь в конце 2017 года, однако они успели принять участие в ряде ответственных боевых операций. Правда, в основном использовались не для уничтожения вражеской техники, а для огневой поддержки наступающих войск.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Германия
Сирия
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