В новейшем американском самолете-заправщике обнаружили очередной изъян

ВВС США приостановили получение новых самолетов-заправщиков KC-46 Pegasus, сообщает Military.com. В самолете обнаружили обломки посторонних предметов - незакрепленных предметов, оставшихся после производства.

- ВВС очень серьезно относится к этой проблеме. Мы работаем над устранением совместно с Агентством по управлению контрактами Минобороны и компанией Boeing, чтобы решить вопрос максимально быстро и безопасно, - подчеркнула пресс-секретарь ВВС США майор Малинда Синглтон.

Компания Boeing успела поставить шесть "Пегасов" на авиабазы McConell и Altus. Еще 45 заправщиков находятся на финальной стадии производства. В процессе строительства все машины должны очищаться от посторонних предметов, особенно металлических, и мусора. Любые незакрепленные элементы под обшивкой или полом опасны, поскольку могут повредить оборудованием или вызвать короткое замыкание. В служебной записке, полученной от менеджеров Boeing, говорится о восьми таких предметах, забытых внутри самолета.

Это не первый случай, когда у "Пегасов" обнаруживаются проблемы. В ходе испытаний возникли вопросы по системе дистанционного наблюдения производства Rockwell Collins: она давала программные сбои. Поставки дозаправщиков тогда не стали тормозить, а компания Boeing пообещала устранить недостатки за свой счет.

Майя Бирюкова