Морпехов США обучают "зимней войне" c Китаем, КНДР и Россией

Корпус морской пехоты США активизировал подготовку к т.н. "зимней войне". Упор на подобные учения делается в связи с переоценкой глобальных угроз, одной из которых признана Россия.

Источник изображения: Корпус морской пехоты США

Учения проходят в Сьерра-Неваде, на высоте 2440 метров. Морпехи США проходят тренировки по выживанию, постройке оборонительных укреплений, атаке позиций противника в условиях экстремальных погодных условий.

Маневры предназначены для подготовки войск к следующей войне — которая, по мнению США, будет направлена против более способного, высокотехнологичного врага, такого как Россия, Северная Корея или Китай. Погодные условия на горе имитируют борьбу с холодной стихией, с которой могут столкнуться вооруженные силы Соединенных Штатов в одной из "будущих горячих (или "холодных") точек".

Нам не приходилось иметь дело с подобным, мы были слишком сосредоточены на Ираке и Афганистане. Что нам действительно предстоит сделать, так это разбудить людей, показать им то, о чем им не приходилось думать в течение долгого времени

- подчеркнул генерал-майор Уильям Ф. Маллен, начальник управления обучения и подготовки Корпуса морской пехоты США.

После 17 лет войны против талибов и повстанцев, связанных с "Аль-Каидой" (*террористическая организация, запрещена в РФ), военные смещают акцент, чтобы лучше подготовиться к соперничеству с высокотехнологичными державами – такими как Россия и Китай, а также подготовить войска к конфликту с непредсказуемым противником наподобие Северной Кореи и Ирана.

Источник изображения: Корпус морской пехоты США

Командование вооруженными силами Соединенных Штатов считает, что войска должны уметь выживать и сражаться, противодействуя беспилотным летательным аппаратам, сложному РЭБ-оборудованию и другим элементам электронной и кибер-войны, которые могут отслеживать их местонахождение, прерывать связь между подразделениями — технологии, с которыми бойцы обычно не сталкивались в последние десятилетия.

Если бы вы провели линию отсюда до демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей, оба этих участка находятся на 38-й параллели. И поэтому погода здесь точно повторяет погоду, с которой мы столкнемся там. И особый упор мы делаем на отработку ближнего боя в этих условиях

- заявил полковник Кевин Хатчисон, командир учебного центра, в интервью информационному агентству AP.

На данный момент тренировку проходит не менее 1000 человек. Так, в том же репортаже, опубликованном в "Вестнике морской перхоты", упоминались маневры, в ходе которых 250 морпехов должны были предотвратить наступление 800 своих товарищей.

Несколько военнослужащих-морпехов окопались на позициях примерно сутки назад, и они всю ночь наблюдали за "вражескими" перемещениями, используя небольшую горелку, чтобы растопить снег, чтобы остаться гидратированными.

Самая трудная часть, это кипяток, потребность в котором есть 24 часа в сутки. И холод. Здесь холодно

- говорит рядовой Риз Николс из Пенсаколы, штат Флорида.

Холодные и влажные условия вынуждают морпехов передвигаться на снегоступах и беговых лыжах. Они обертывают оружие белым камуфляжем, изо всех сил стараются сохранить боеприпасы сухими и учатся размещать пулеметы так, чтобы они не утонули в снегу.

Это своего рода ошеломляющий опыт. Многие из них никогда раньше не подвергались воздействию снега. Ты постоянно копаешь или пытаешься подняться на горный хребет. Так что это физически тяжело. Но больше всего, я думаю, это психологически тяжело

- рассказывает старший инструктор курса горных снайперов сержант Райан Ласк.

Корпус морской пехоты изменил подход к подготовке и в рамках горного курса, и на базе морской пехоты Twentynine Palms в 650 километрах к югу. Вместо четких сценариев тренеры наметили общие цели и позволили морским пехотинцам принимать свои собственные решения, копируя более непредсказуемую боевую ситуацию.

Источник изображения: Корпус морской пехоты США

Вместо того, чтобы воевать с передовых оперативных баз, к которым солдаты привыкли в Ираке и Афганистане, войска теперь должны быть более независимыми, - говорят командиры Корпуса. Боевые подразделения должны обеспечивать свою собственную защиту и поддержку, и должны быть готовы к более грозному, высокотехнологичному врагу.

Если мы не будем тренироваться, ценой станут жизни морпехов

- подчеркнул представитель КМП.