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05.03.2019
ЦАМТО

В Индии началось производство АК203

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Автоматы концерна "Калашников" АК-204, АК-203
Автоматы концерна "Калашников" АК-204, АК-203.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

ЦАМТО, 4 марта. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 3 марта открыл завод по производству автоматов Калашникова новейшей "двухсотой" серии в индийском городе Корва, штат Уттар-Прадеш.

Учредителями совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited, созданного в целях производства автоматов Калашникова в Индии, стали Управление артиллеристских заводов (Ordnance Factory Board, OFB, Индия) и входящие в Госкорпорацию "Ростех" АО "Рособоронэкспорт" и Концерн "Калашников".

"Запуск совместного предприятия по производству АК203 – ключевая точка в нашем партнерстве по программе Make in India. Завод в Корве – одна из самых современных линий OFB по сборке стрелкового оружия, которая уже начала работу. Согласовано производство 750 тысяч автоматов, причем в основном из индийских комплектующих. Такой глубины локализации при столь крупных объемах Индии не смог предложить никто и вряд ли сможет сделать это в ближайшем будущем. Мощность завода позволяет полностью оснастить личный состав силовых структур Индии, и при необходимости стороны могут согласовать увеличение объемов и апгрейд производства для выпуска перспективных моделей на уникальной платформе автомата Калашникова", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Операционная деятельность совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited осуществляется полностью в соответствии с законодательством Индии. Его открытию предшествовали подписание межправительственного соглашения между Россией и Индией, соглашения акционеров, утверждение Устава совместного предприятия, а также его регистрация в Индии.

Автоматы Калашникова "двухсотой" серии впервые были представлены за рубежом в 2019 году. Их дебют состоялся на выставках IDEX 2019 в Объединенных Арабских Эмиратах и Aero India 2019 в индийском Бангалоре.

Автоматы "двухсотой" серии сохранили все преимущества традиционной схемы АК: надежность, долговечность и простоту технического обслуживания. При этом они полностью соответствуют самым современным требованиям, предъявляемым к стрелковому оружию в мире по эргономике и возможностям применения высокотехнологичного дополнительного оборудования.

"Индия – первая страна, которая начала производить "двухсотую" серию автоматов всемирно известного бренда "Калашников". Мы искренне поздравляем наших индийских коллег, жителей штата Уттар-Прадеш со знаменательным событием, подчеркивающим высокий уровень доверия и статус неоспоримого стратегического партнерства между Россией и Индией в области обороны и безопасности", – отметил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Индия
ОАЭ
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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