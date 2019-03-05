Аргентина возобновила ремонт ДЭПЛ (S-41) "Санта-Круз" класса TR-1700

ЦАМТО, 4 марта. По заявлению министра обороны Аргентины Оскара Агуада, возобновлены ремонтные работы на многоцелевой дизель-электрической подводной лодке (S-41) "Санта-Круз" класса TR-1700 ВМС Аргентины.

По информации Jane's Defence Weekly, ремонтные работы на судне были приостановлены Министерством обороны Аргентины после потери в море подводной лодки "Сан Хуан" 15 ноября 2017 года до выяснения причин аварии с целью исключения возможности повторения подобной ситуации на "Санта-Круз".

По сообщениям источников издания, на возвращение "Санта-Круз" в боевой состав аргентинского флота потребуется два года.

Поскольку единственная оставшаяся подводная лодка, "Сальта" класса "Тип-209", вышла из строя, на вооружении ВМС Аргентины боеготовые подводные лодки в настоящее время отсутствуют.

Как сообщал ЦАМТО, головная дизель-электрическая подводная лодка S-41 "Санта Круз" проекта TR-1700 была спущена на воду на предприятии компании Thyssen Nordseewerke в Германии 28 сентября 1982 года. 14 декабря 1984 года ДЭПЛ была принята на вооружение ВМС Аргентины. Вторая подлодка, S-42 "Сан-Хуан", спущенная на воду 20 июня 1983 года, вошла в состав аргентинского флота 19 ноября 1985 года. Первоначально проект предусматривал постройку еще четырех подлодок, однако после выполнения части работ он был заморожен.