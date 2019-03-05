ВС ОАЭ приобрели 155-мм буксируемые гаубицы AH4 корпорации NORINCO

ЦАМТО, 4 марта. ВС ОАЭ подтвердили, что приобрели легкие 155-мм буксируемые гаубицы AH4 компании NORINCO, объявив в последний день выставки IDEX о заключении с национальной компанией IAG контракта стоимостью 30 млн. дирхамов (8,2 млн. долл.) на поставку боеприпасов для этих орудий.

По информации источника Jane's Defence Weekly, в ОАЭ была поставлена как минимум одна партия из шести легких гаубиц калибра 155-мм/39 для оснащения батареи, выполняющей задачи в Йемене.

ВС ОАЭ уже направили в Йемен неназванное количество 155-мм/45 буксируемых гаубиц G5 компании Denel, но они считаются слишком тяжелыми для некоторых операций. Масса G5 составляет около 14 т, в то время как NORINCO заявляет, что AH4 весит 4,5 т. Это означает, что, в отличие от южноафриканского орудия, она может перебрасываться одним транспортным вертолетом CH-47F "Чинук".

По данным издания, ВС ОАЭ также получили новейший 155-мм снаряд GP6 с лазерным наведением, который, по информации NORINCO, позволяет поражать цели на дальностях от 6 до 25 км с первого выстрела с вероятностью не менее 90%.

ОАЭ уже подозревали в использовании снаряда с лазерным наведением GP1 после того, как его остатки были сфотографированы группой боевиков в восточной части Ливии, где ОАЭ развернули малочисленные силы в поддержку Ливийской национальной армии.

Утверждается, что GP6 более устойчив к помехам, чем GP1. GP1 и GP6 также носят обозначение GP155 и GP155A, соответственно. Кроме того, NORINCO продает снаряды GP155B с системой спутниковой навигации (GNSS).

AH4 также может вести стрельбу стандартными 155-мм боеприпасами НАТО и снарядом GS1 (GP155G), который отстреливает два суббоеприпаса, поражающие бронетехнику в верхнюю проекцию.

ОАЭ – первый известный заказчик гаубицы AH4, которая по своей концепции похожа на 155 мм/39 легкую гаубицу M-777 компании BAE Systems, принятую на вооружение ВС Австралии, Канады, а также СВ и КМП США.

Как сообщал ЦАМТО, приведение AH4 в боевое положение расчетом из семи человек занимает 3 мин., перевод орудия в походное – 2 мин. Диапазон углов возвышения – от -3 до +72 град., диапазон углов горизонтального наведения – 45 град (по 22,5 град. влево и вправо). Орудие оснащено многокамерным дульным тормозом национальной разработки.

Максимальная дальнобойность AH4 осколочно-фугасным снарядом типа ERFB-HB (extended-range full-bore hollow-base) составляет 25 км, снарядом типа ERFB-BB (extended-range full-bore base-bleed) – 30 км, а при использовании новейших ERFB-BB-RA (extended-range full-bore base-bleed rocket-assisted) национальной разработки – 40 км. Скорострельность составляет 4-5 выстр./мин.