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05.03.2019
ТАСС

Портфель заказов НПО "Энергомаш" в ближайшие три года составит 45 млрд рублей

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Ракета тяжелого класса «Ангара-А5»
Первый пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5».
Источник изображения: РИА Новости

Выручка предприятия в 2018 году составила 20 млрд рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" (изготовитель двигателей для ракет-носителей) планирует в ближайшие три года довести стоимость портфеля заказов до 45 млрд рублей, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании в понедельник.

"Будет продолжена реализация программы по сокращению издержек и повышению эффективности. Общий портфель заказов на ближайшие три года (2019-2021 годы) составит свыше 45 млрд рублей", - сообщается в нем.

В 2019 году на предприятии "будут продолжены инвестиционные программы более чем на 6 млрд рублей".

Выручка российского в 2018 году

Выручка НПО "Энергомаш" в 2018 году составила 20 млрд рублей, что на 12% больше, чем по итогам 2017 года, говорится также в сообщении пресс-службы предприятия.

"Общий объем выручки в 2018 году составил 20 млрд рублей, что на 12% выше объема выручки 2017 года", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора предприятия по экономике и финансам Ивана Краснова.

В прошлом году предприятию удалось сократить свои издержки на сумму 1,4 млрд рублей. Кроме того, в соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным с правительством Московской области, сумма возврата налогов НПО "Энергомаш" в 2018 году составила 560 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

Объем выручки "Энергомаша" по итогам 2017 года вырос на 5,3 млрд рублей по сравнению с 2016 годом и составил 17,8 млрд рублей.

НПО "Энергомаш" - головное предприятие интегрированной структуры, которая создается в РФ для объединения ведущих российских предприятий ракетного двигателестроения. Оно создает двигатели для таких ракет-носителей, как "Союз", "Атлас", "Ангара" и другие.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Энергомаш им. Глушко
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