Войти
05.03.2019
Известия.ru

В Госдуме поддержали идею минобороны Германии включить Китай в новый ДРСМД

396
0
+1
Источник изображения: Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Китай должен участвовать в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассказал в беседе с "Известиями" первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее, 2 марта, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому журналу Focus заявила, что китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому соглашению о разоружении.

Привлечь Китай к новому договору вполне нормальное предложение, полагает Шерин.

"Два государства (РФ и США. — Ред.) будут сокращать, а все остальные будут за ними наблюдать и заниматься чем хотят? Так что это нормальное предложение. И Китай, и Индия, и все остальные страны, которые являются обладателями подобных видов оружия, конечно, должны участвовать", — сказал парламентарий.

При этом для обвинений Китая в том, что его ракеты угрожают России, должны быть весомые доказательства, полагает первый зампред комитета Госдумы по обороне.

"Этот вопрос не может обсуждаться так легко и свободно, потому для этого нужны какие-то весомые доказательства. Теоретически все ракеты могут угрожать всем — любому государству", — заключил депутат.

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по соглашению под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы несоответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

 

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
РСМД
Похожие новости
19.02.2019
Ракетная перепись: у России есть условия для многостороннего ДРСМД
24.12.2018
Российский Генштаб сделал Европе последнее предупреждение
25.10.2018
Победителей не будет
27.12.2017
Ящик Пандоры средней дальности
24.07.2017
Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 18:12
  • 3
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 05.03 18:11
  • 6
Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса
  • 05.03 18:09
  • 11
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 05.03 18:08
  • 4
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 05.03 17:21
  • 1
В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть
  • 05.03 17:16
  • 1
Взрыв-схема: устройство АК-12 показали на видео
  • 05.03 15:57
  • 5
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 05.03 15:40
  • 16
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 05.03 15:26
  • 3
Россия и Китай обладают достаточным политическим весом, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы - Володин
  • 05.03 15:12
  • 8
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 05.03 15:08
  • 103
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.03 14:50
  • 1
Глава Гидрометцентра считает, что России надо развивать группировку спутников
  • 05.03 14:42
  • 4
Американские F-35C приготовились воевать
  • 05.03 13:45
  • 5
Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет летать на МКС
  • 05.03 13:18
  • 8
Патроны калибра 5,45 мм сделали мощнее