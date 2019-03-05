Китайские военные "взяли на прицел" индийские Т-90С

Китайские военные в ходе подготовки используют макеты военной техники, выполненные в виде Т-90С. В Сети появился один из таких образцов, выполненный на легком колесном шасси.

Судя по пустынному камуфляжу, этот "танк" имитирует "девяностый" индийской армии, которая в настоящее время имеет более тысячи боевых машин данной модели.

Подобные копии условного противника применяются во многих вооруженных силах мира, например, в сухопутных войсках США. В конце прошлого года мы рассказывали о похожей американской машине, которая была создана на базе вездехода "Хамви". Правда, качество изготовления поддельного "Т-72" сильно хромало.

В Народно-освободительной армии Китая, что называется, "с душой" подошли к делу, и их макет выполнен более качественно. Также, по всей видимости, на нем установлены элементы лазерного комплекса имитации поражения.

Такое оборудование активно применяется военными Поднебесной в ходе боевой подготовки. Сформированы специальные части, изображающие вражеские войска. На полигонах они сражаются с обычными подразделениями. Реалистичность схваток бывает очень высокой - на "подбитой" технике загораются дымовые шашки. В то же время применение специальных лазеров гарантирует безопасность учений и позволяет экономить боеприпасы и ресурс боевой техники.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев