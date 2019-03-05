Китайские военные "взяли на прицел" индийские Т-90С
Китайские военные в ходе подготовки используют макеты военной техники, выполненные в виде Т-90С. В Сети появился один из таких образцов, выполненный на легком колесном шасси.
China army uses mock-up of T-90 tank for combat traininghttps://t.co/MlsmfDqono pic.twitter.com/9gj4itOLIq— Defence blog (@Defence_blog) 1 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.
Судя по пустынному камуфляжу, этот "танк" имитирует "девяностый" индийской армии, которая в настоящее время имеет более тысячи боевых машин данной модели.
Подобные копии условного противника применяются во многих вооруженных силах мира, например, в сухопутных войсках США. В конце прошлого года мы рассказывали о похожей американской машине, которая была создана на базе вездехода "Хамви". Правда, качество изготовления поддельного "Т-72" сильно хромало.
В Народно-освободительной армии Китая, что называется, "с душой" подошли к делу, и их макет выполнен более качественно. Также, по всей видимости, на нем установлены элементы лазерного комплекса имитации поражения.
Такое оборудование активно применяется военными Поднебесной в ходе боевой подготовки. Сформированы специальные части, изображающие вражеские войска. На полигонах они сражаются с обычными подразделениями. Реалистичность схваток бывает очень высокой - на "подбитой" технике загораются дымовые шашки. В то же время применение специальных лазеров гарантирует безопасность учений и позволяет экономить боеприпасы и ресурс боевой техники.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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