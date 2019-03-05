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05.03.2019
Военное обозрение

Мирные жители погибли: коалиция вновь применила белый фосфор в Сирии

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Сирийские СМИ сообщают, что минувшей ночью коалиция, возглавляемая США, вновь нанесла авиаудары с применением белого фосфора, запрещенного международными конвенциями, по "последнему оплоту" ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), расположенному в деревне Багуз на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Источник изображения: SANA

По сообщениям СМИ, в результате авиаударов международной коалиции погибли и были ранены мирные жители, среди пострадавших есть дети и женщины.

В минувшую субботу также были сообщения об атаках авиации международной коалиции с применением белого фосфора по районам деревни Багуз, однако никакой информации о жертвах опубликовано не было.

Власти Сирии неоднократно обвиняли западную коалицию в применении запрещенных международными конвенциями кассетных бомб и белого фосфора. Коалиция в свою очередь полностью отрицает обвинения.

1 марта "Силы демократической Сирии" (SDF) объявили о возобновлении операций против боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), расположившихся в деревне Багуз, после перерыва, выделенного на эвакуацию местных жителей. По сообщению представителя пресс-центра SDF, за прошедший месяц порядка 15 тыс. мирных жителей покинули этот район.

Также стало известно, что для предотвращения кризиса в лагере беженцев Эр-Рукбан, который расположен в зоне безопасности Эт-Танфе, сформированы колонны автобусов и направлены к пропускному пункту "Джалеб" для добровольного и беспрепятственного возвращения беженцев к местам постоянного проживания. Однако американские военнослужащие отказались гарантировать безопасность перемещения гуманитарных колонн в пределах 55-километровой зоны вокруг своей базы, которая также находится в Эт-Танфе.

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Страны
Россия
Сирия
США
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1 комментарий
№1
05.03.2019 11:25
Цитата, q
Коалиция в свою очередь полностью отрицает обвинения.
Почему нет никаких правовых последствий? Ведь существуют же ещё какие-то международные структуры.
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