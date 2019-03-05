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05.03.2019
Lenta.ru

НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС

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@Space_Station / Twitter

НАСА показало автоматическую стыковку космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС). Соответствующий ролик доступен в Twitter.

Для стыковки использовался международный стыковочный адаптер IDA (International Docking Adapter), установленный на модуле Harmony, входящем в американский сегмент МКС.

Пуск ракеты Falcon 9 с Crew Dragon состоялся 2 марта со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида). Стыковка с МКС произошла через сутки. Возвращение на Землю космического корабля ожидается 8 марта.

Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на низкую околоземную орбиту.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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