Грузия и Россия: перспективы отношений в 2019 году (Il Caff Geopolitico, Италия)

Тбилиси уже более десяти лет находится в трудных отношениях с Москвой, колеблясь между надеждами на нормализацию и сильным стремлением вступить в Европейский союз и НАТО. У Грузии новый президент, но в этом году страна столкнется с рядом серьезных трудностей. Стоит ли ждать начала серьезного диалога между Грузией и Россией, разбирается итальянское издание.

2019 год начался с многочисленных вопросов и надежд на будущее. Тбилиси уже более десяти лет находится в трудных отношениях с Москвой, колеблясь между поддержанием статуса-кво, надеждами на нормализацию и сильным стремлением вступить в Европейский союз и Североатлантический альянс. Какие предпосылки существуют для начала серьезного диалога, нацеленного на разрешение проблем в отношениях между Россией и Грузией?

В Тбилиси

В этом году Грузия столкнется с рядом серьезных трудностей. Страна должна осуществить институциональные реформы, укрепить демократическую систему, лавируя между сильными проевропейскими устремлениями и необходимостью нормализовать отношения с Россией. Вновь избранному президенту Саломе Зурабишвили предстоит взять на себя трудную роль посредницы. Победа Зурабишвили, независимой кандидатки, получившей поддержку правительственной партии "Грузинская мечта" политика Бидзины Иванишвили, позволяет предположить, что она займет менее воинственную позицию в мучительном диалоге с Москвой, чем если бы на президентском посту оказался ее соперник Григол Вашадзе, которого поддержал Михаил Саакашвили. Момент довольно благоприятный, но Зурабишвили незамедлительно успокоила энтузиастов, заявив, что время для восстановления серьезных и эффективных дипломатических отношений еще не наступило, в первую очередь необходимо убедиться в поддержке со стороны стратегических партнеров Тбилиси (то есть ЕС и НАТО).

Крайне сдержанно звучит и реакция Кремля на выборы в Грузии: заместитель министра иностранных дел Карасин и пресс-секретарь президента Путина Песков признали близость между грузинским и российским народом, а также огромную дистанцию между правительствами двух стран. Процесс улучшения отношений между государствами, безусловно, не упростило жесткое сопротивление лидеров Абхазии и Южной Осетии, в чьих пропагандистских заявлениях звучат осанны в отношении Москвы и стремление разорвать любые связи с Тбилиси. По словам Корнели Какачии, директора Грузинского института политики, вопрос сепаратистских регионов крайне сложен и определяет несколько уровней двусторонних отношений: региональный (Грузия-Абхазия, Грузия-Южная Осетия, Грузия-Россия) и глобальный (Россия-Запад). Учитывая масштабы и политический вес страны, Грузии под силу самостоятельно решить весьма ограниченное количество проблем, поэтому, по мнению Какачии, необходимо посредничество со стороны субъектов, уже находящихся в хороших отношениях с Москвой. Они могли бы использовать свое политическое влияние с целью сдвинуть статус-кво с мертвой точки. Всем заинтересованным в этом вопросе сторонам очевидно, что восстановление отношений является безусловным предварительным условием для любых проектов, касающихся будущего Грузии, которая постоянно находится между двух огней - стремлением вступить в ЕС и НАТО и унаследованными проблемами.

Торговые взаимоотношения: есть ли шансы?

31 декабря 2018 года правительство Грузии постановило создать комиссию, которая должна будет содействовать швейцарской компании "Сосьете Женераль де Сюрвеянс" (Société Générale de Surveillance) при наблюдении за торговыми взаимоотношениями на границе между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Это решение было связано как с национальными, так и с региональными процессами. Как это бывает каждый год, единственная дорога между Грузией и Россией, идущая через населенный пункт Верхний Ларс, периодически оказывается заблокирована из-за неблагоприятных погодных условий. Но здесь постоянно проезжает большегрузный и легковой транспорт. Против перекрытий выступает в том числе и во многом зависящая от Кремля Армения. Действительно, что касается сухопутного сообщения, маленькая кавказская республика связана с Россией только грузинской военной дорогой, восходящей еще к царской эпохе и соединяющей Тбилиси и Владикавказ. Любые перебои и неполадки наносят значительный ущерб армянскому населению.

Несмотря ни на что, о положительной динамике в двусторонних отношениях свидетельствуют слова грузинского премьер-министра Мамуки Бахтадзе, подтвердившего, что Грузия останется транзитной страной при транспортировке российского газа в Ереван. Хотя Тбилиси и пополняет свои энергетические запасы в соседнем Азербайджане, Грузия не хочет отказываться от роли энергетического перекрестка в регионе. В этом сложном сценарии Армения весьма заинтересована в том, чтобы постоянно подталкивать российское и грузинское правительства к подписанию соглашения о транзите через сепаратистские регионы. Делегирование этой задачи третьей и нейтральной стороне ("Сосьете Женераль де Сюрвеянс"), как было сказано, может стать положительным фактором, который благотворно скажется на процессе примирения сторон, однако для этого потребуется преодолеть множество других препятствий. Главным образом на определение характера двусторонних отношений с Грузией влияет признание Россией Абхазии и Южной Осетии де-факто как независимых государств. Грузинская сторона считает, что эти регионы оккупированы. Судя по всему, без достижения компромисса в этом вопросе любые переговоры зайдут в тупик. Однако экономическая сфера, вероятно, не лучшая отправная точка для диалога. Как считает все тот же Корнели Какачия, было бы наивно сосредотачиваться лишь на торговых отношениях с Москвой. Соотношение сил между сторонами таково, что экономический фактор может легко стать инструментом так называемой мягкой власти, чтобы оказывать влияние на Грузию.

"Мы не постсоветское государство"

Тем временем в Грузию инвестирует Европа. В 2019 году Комиссия ЕС выделила 3,5 миллиарда евро на развитие 18 инфраструктурных проектов в стране в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Европой. Транспортная инфраструктура является приоритетной сферой, на которую Тбилиси должен сделать ставку и которую он должен модернизировать. Среди других проектов стоит упомянуть строительство масштабного порта в Анаклии, который его учредители символически называют "самым восточным портом Европы". По плану этот проект должен стать крупнейшим международным портом на Черном море, его стоимость составляет, по некоторым расчетам, около 400 миллионов долларов от разных - по большей части иностранных - инвесторов. У торгового маршрута ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия, Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia), таким образом, откроется новое дыхание в связи с появлением многочисленных новых перспектив для перевозки товаров между Европой и странами Центральной Азии и Дальнего Востока. Глубоководные участки позволят, помимо прочего, принимать в порту корабли, которые не имели бы доступа на восток через Босфор. В то же время именно это вызывает беспокойство России, потому что в потенциале это позволит Грузии принимать здесь стратегические военные суда НАТО.

Кремль молчит, но ему категорически не нравится этот проект, который в свою очередь поддерживает и Китай. Именно Китай стал третьим торговым партнером Грузии, расширив свое участие в 40 раз по сравнению с 2002 годом. Следует подчеркнуть, что один только китайский Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) покрывает 25% всей стоимости строительства порта в Анаклии. Тбилиси также приобрел 28 товарных поездов китайского производства и согласился сотрудничать с Китаем в развитии собственной энергетической сети и сельского хозяйства.

В числе положительных аспектов в международных отношениях Грузии, которые Москва может одобрить, главным образом следует указать на продолжительные уравновешенные и прагматичные связи между Тегераном и Тбилиси, свидетельствующие о том, что Грузия не поддержала жесткую позицию Вашингтона против Ирана. Успешное трехстороннее сотрудничество с Турцией и Азербайджаном в энергетическом секторе (Южнокавказский газопровод) демонстрирует, наконец, что Грузия, находясь вне постсоветской орбиты и при помощи ЕС и НАТО, смогла обзавестись собственным, достаточно автономным и разнообразным пространством для маневров на пути между Азией и Европой. Исторически совмещение этих противоречий - неотъемлемая черта самой природы Кавказа.

Маттиа Бальдони (Mattia Baldoni)

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