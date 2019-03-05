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05.03.2019
ЦАМТО

На МВТФ "Армия-2019" будет представлена новейшая машина РХБ разведки

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 4 марта. Все желающие смогут увидеть новейшую машину радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8 на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

В рамках экспозиции "Армия России – завтра" будет продемонстрирована новейшая машина РХБ разведки РХМ-8. Использование указанной машины существенно ускорит ведение РХБ разведки, сбор, обработку и передачу данных в реальном режиме времени в систему управления войсками, повысит оперативность, достоверность и полноту выявления РХБ обстановки, точность прогнозов.

Во время форума войска РХБ защиты продемонстрируют более 70 образцов военной техники. Среди них тяжелая огнеметная система "Солнцепек", мобильные подвижные лаборатории, машина ТДА-3 для постановки дымовых завес, универсальная станция обработки УССО для дегазации и дезинфекции крупных объектов и личных вещей и оружия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре Вооруженных сил "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

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Россия
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Солнцепёк
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