Летчики ТОФ завершают подготовку модернизированных истребителей МиГ-31БМ к несению дежурства по ПВО

Модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ (бортовой номер "77 красный") из состава, предположительно, 712-й гвардейского истребительного авиационного полка (аэродром Канск, Красноярский край) 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, 2018 год.

ЦАМТО, 4 марта. На Камчатке личный состав смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота завершает подготовку модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ к несению дежурства по противовоздушной обороне.

Инженеры авиаполка выполняют необходимый объем работ по вводу в строй авиационной техники после получения с завода. Штатные экипажи продолжают практическое освоение новой модификации самолета и планируют уже в ближайшее время выполнить первые полеты.

Ранее состав смешанного авиаполка морской авиации ТОФ пополнился двумя новыми высотными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ, которые вернулись на аэродром базирования после ремонта и модернизации, в ходе которого была обновлена авионика и радиоэлектронные системы МиГ-31, улучшены тактические характеристики и боевые возможности истребителей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.