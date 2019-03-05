Войти
05.03.2019
ЦАМТО

Летчики ТОФ завершают подготовку модернизированных истребителей МиГ-31БМ к несению дежурства по ПВО

598
1
+3
Модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ
Модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ (бортовой номер "77 красный") из состава, предположительно, 712-й гвардейского истребительного авиационного полка (аэродром Канск, Красноярский край) 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, 2018 год.
Источник изображения: Евгений Лебедев / ВКонтакте

ЦАМТО, 4 марта. На Камчатке личный состав смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота завершает подготовку модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ к несению дежурства по противовоздушной обороне.

Инженеры авиаполка выполняют необходимый объем работ по вводу в строй авиационной техники после получения с завода. Штатные экипажи продолжают практическое освоение новой модификации самолета и планируют уже в ближайшее время выполнить первые полеты.

Ранее состав смешанного авиаполка морской авиации ТОФ пополнился двумя новыми высотными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ, которые вернулись на аэродром базирования после ремонта и модернизации, в ходе которого была обновлена авионика и радиоэлектронные системы МиГ-31, улучшены тактические характеристики и боевые возможности истребителей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
Похожие новости
12.09.2018
Центр против востока России. Какими станут самые масштабные маневры "Восток-2018"
10.04.2017
Истребители МиГ-31 авиации ТОФ совершили длительный перелет из приморья на Камчатку
03.02.2017
В ночном небе Приморья летчики ВВО провели учебные бои с "противником"
03.02.2017
Летчики-истребители провели учебные бои в ночном небе над Приморьем
01.12.2016
Авиаполк в Приморье получил звено модернизированных МиГ-31БМ
18.01.2016
Истребители Су-35С поступили в авиаполк в Приморье
1 комментарий
№1
05.03.2019 07:07
Всего два из двенадцати модернизировали? А остальные когда?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 18:13
  • 5
Американские F-35C приготовились воевать
  • 05.03 18:12
  • 3
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 05.03 18:11
  • 6
Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса
  • 05.03 18:09
  • 11
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 05.03 18:08
  • 4
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 05.03 17:21
  • 1
В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть
  • 05.03 17:16
  • 1
Взрыв-схема: устройство АК-12 показали на видео
  • 05.03 15:57
  • 5
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 05.03 15:40
  • 16
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 05.03 15:26
  • 3
Россия и Китай обладают достаточным политическим весом, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы - Володин
  • 05.03 15:12
  • 8
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 05.03 15:08
  • 103
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.03 14:50
  • 1
Глава Гидрометцентра считает, что России надо развивать группировку спутников
  • 05.03 13:45
  • 5
Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет летать на МКС
  • 05.03 13:18
  • 8
Патроны калибра 5,45 мм сделали мощнее