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05.03.2019
ЦАМТО

Новейшие буксирно-моторные катера поступят в инженерные войска ВС РФ

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Буксирно-моторный катер БМК-МТ
Буксирно-моторный катер БМК-МТ пр.02630.
Источник изображения: www.kampo.ru

ЦАМТО, 4 марта. В 2019 году в инженерно-саперные бригады Западного, Южного и Центрального военных округов поступят буксирно-моторные катера БМК-МТ, предназначенные для моторизации понтонных парков ПМП, ПМП-М, ППС-84, ПП-91 и ПП-2005.

Буксирно-моторный катер БМК-МТ имеет ряд преимуществ по сравнению со своими предшественниками – катерами БМК-460 и БМК-225. Увеличена тяга на швартовах на переднем и на заднем ходу. Скорость движения на плаву повышена до 21,5 км/ч. Введено универсальное счальное устройство, позволяющее моторизовать все типы понтонных парков на течении до трех м/с.

Буксирно-моторный катер БМК-МТ отличается более удобным выполнением работ по техническому обслуживанию и ремонту за счет применения двух однорядных дизельных двигателей – на катере размещены два двигателя мощностью по 312 л.с. каждый, низкой шумностью работы.

Катер управляется рулевым устройством, управляемым балансирными рулями с ручным гидроприводом.

Максимальная скорость хода катера составляет 23 км/ч.

Катер способен выполнять задачи в условиях ветрового волнения в 3 балла и скорости течения 4 м/с, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПП-91
Компании
Минoбороны РФ
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