ЦАМТО, 4 марта. Германия возобновила программу покупки тяжелых транспортных вертолетов STH, предназначенных для замены 80 состоящих на вооружении CH-53G/GS/GA/GE.

В рамках реализации этого проекта Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) опубликовало официальное приглашение потенциальным претендентам принять участие в программе поставки новых тяжелых транспортных вертолетов STH (Schwere Transporthubschrauber).

Как сообщает Airrecognition.com, снятие с вооружения вертолетов CH-53 планируется начать в 2025 году. Заинтересованные компании должны представить заявки на участие в адрес BAAINBw к 27 мая. До 24 июня 2019 года планируется отобрать участников торгов и отправить им подробные технические требования. Ожидается, что контракт будет подписан до 2021 года, а поставки будут осуществлены в 2023-2031 гг.

Среди первоначальных требований упомянута необходимость изложить опыт участника тендера в проектировании и производстве транспортных вертолетов с максимальной взлетной массой более 20 т. Кроме того, участник тендера должен иметь производственные мощности для поставки от 44 до 60 вертолетов в установленный срок. Вертолеты должны будут пройти приемочные испытания, чтобы получить сертификат Бундесвера для выполнения авиационных операций в соответствии со стандартом ZDv A-1525.

Заказчик предполагает, что продолжительность программы STH, начиная с подписания контракта вместе с периодом эксплуатации, составит 504 месяца, то есть 42 года. Предполагаемый бюджет покупки составляет 5,6 млрд. евро. Контракт также будет включать техническую поддержку, обучение пилотов и технического персонала. Новые вертолеты будут поставлены 64-й вертолетной эскадрилье (Hubschraubergeschwader 64, HSG 64), на вооружении которой имеется 80 CH-53GA/GE/GS.

Как уже сообщал ЦАМТО, в декабре 2017 года оборонное ведомство ФРГ одобрило программу закупки от 40 до 60 новых тяжелых транспортных вертолетов для замены 66 состоящих на вооружении CH-53G производства VFW-Sikorsky. Двумя платформами, которые рассматривались ВС Германии в качестве замены вертолетов CH-53G/GS/GA, являлись CH-47F "Чинук" компании Boeing и CH-53K "Кинг Стэллион" компании Sikorsky (подразделение Lockheed Martin). Для справки: российский Ми-26Т также соответствует техническим требованиям ВС Германии, но его выбор маловероятен по политическим причинам.

Федеральное ведомство Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) 23 января 2018 года опубликовало пресс-релиз, в котором проинформировало промышленные предприятия о предстоящей процедуре закупки тяжелых транспортных вертолетов STH. Первоначально объявление о начале процедуры ожидалось в мае 2018 года. Однако в августе 2018 года Министерство обороны Германии объявило, что запланированный тендер по закупке новых тяжелых транспортных вертолетов будет отложен в связи с неопределенностью с финансированием проекта.