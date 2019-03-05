Китай успокаивает мир - увеличение военных расходов не угрожает другим странам

Увеличение расходов Китая на национальную оборону не представляет угрозы для других стран, поскольку направлено исключительно на оборонный характер.

Об этом, как передает ТАСС, заявил официальный представитель высшего законодательного органа Китая - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.

В 2017 году оборонный бюджет Китая, который по своему объему занимает второе место в мире после расходов Соединенных Штатов, был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в $150 млрд.

В 2018 году он вырос еще на 8,1%, составив $175 млрд. При этом ряд международных организаций полагают, что власти КНР существенно занижают официальные данные о военном бюджете.