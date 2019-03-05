Китай успокаивает мир - увеличение военных расходов не угрожает другим странам
НОАК.
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Увеличение расходов Китая на национальную оборону не представляет угрозы для других стран, поскольку направлено исключительно на оборонный характер.
Об этом, как передает ТАСС, заявил официальный представитель высшего законодательного органа Китая - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.
В 2017 году оборонный бюджет Китая, который по своему объему занимает второе место в мире после расходов Соединенных Штатов, был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в $150 млрд.
В 2018 году он вырос еще на 8,1%, составив $175 млрд. При этом ряд международных организаций полагают, что власти КНР существенно занижают официальные данные о военном бюджете.
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