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05.03.2019
Военно-промышленный курьер

Китай успокаивает мир - увеличение военных расходов не угрожает другим странам

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НОАК
НОАК.
Источник изображения: vpk-news.ru

Увеличение расходов Китая на национальную оборону не представляет угрозы для других стран, поскольку направлено исключительно на оборонный характер.

Об этом, как передает ТАСС, заявил официальный представитель высшего законодательного органа Китая - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.

В 2017 году оборонный бюджет Китая, который по своему объему занимает второе место в мире после расходов Соединенных Штатов, был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в $150 млрд.

В 2018 году он вырос еще на 8,1%, составив $175 млрд. При этом ряд международных организаций полагают, что власти КНР существенно занижают официальные данные о военном бюджете.

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Страны
Китай
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