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05.03.2019
Военное обозрение

Индийская оппозиция требует раскрыть результаты бомбардировок Пакистана

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Через несколько дней после нанесения бомбового удара по пакистанской территории самолётами индийских ВВС возникли вопросы со стороны оппозиции Индии к министерству обороны страны. СМИ Индии пишут, что оппозиционеры в парламенте отмечают мужество и героизм, проявленные индийскими лётчиками, включая Абхинандана Вартхамана, попавшего в плен и освобождённого затем пакистанскими властями. При этом оппозиция пытается добиться от военного командования, имеется ли хоть какой-то позитивный результат той бомбардировки, которая была осуществлена с применением самолётами Mirage-2000 французского производства авиабомб SPICE-2000 израильского производства.

Источник изображения: https://www.dassault-aviation.com

Речь идёт о нанесённых ВВС Индии ударах по Балакоту, где, как ранее сообщалось, находится тренировочный лагерь террористической группировки "Джейш-и-Мохаммад".

Представители оппозиционных сил Индии говорят о том, что правительству страны пора рассекретить результаты той операции, которая осуществлялась в конце февраля, и которая стала ответом на террористический акт на территории Кашмира. В частности, прозвучали требования раскрыть спутниковые снимки.

На сегодняшний день спутниковые снимки, имеющиеся в распоряжении индийского Минобороны, засекречены. При этом известно, что самолёты ВВС Индии 26 февраля входили в воздушное пространство Пакистана на глубину до 20 км, а операция продолжалась примерно 19 минут. Целями были несколько зданий, которые, как было заявлено, принадлежат боевикам.

Между тем, в СМИ Индии, лояльных правительству, говорится "о скором вероятном признании точного поражении цели". Так, заявлено о якобы попадании авиабомбы SPICE-2000 в одно из сооружений. Утверждается, что свидетельством этого факта является "отверстие в крыше". Тут же был задан вопрос: почему здание в таком случае уцелело.

Ответ:

Боеголовка Spice-2000 не обязательно разрушает всю структуру, которую она поражает.


Приводит пример с ранее проходивших учений:

Источник изображения: https://www.dassault-aviation.com

Фотосвидетельств от 26 февраля при этом пока не приводится.

Напомним, что накануне в зарубежных СМИ со ссылкой на Австралийский исследовательский институт ASPI были опубликованы другие фото, подписи к которым утверждали, что бомбы SPICE-2000 не смогли поразить цели, разорвавшись на расстоянии от 150 до 200 м от них.

Источник изображения: https://www.dassault-aviation.com

Тем временем, в лояльных правительству газетах Индии говорится, что всех точных данных о результатах операции "могут всё же не представить, так как в момент проведения операции облака закрывали обзор для индийского спутника". А после этого, как заявлено, в Пакистане "могли и восстановить разрушенные сооружения Балакота".

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Страны
Австpалия
Израиль
Индия
Пакистан
Франция
Продукция
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