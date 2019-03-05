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05.03.2019
Интерфакс-АВН

На переговорах между США и афганскими талибами пока не удалось достичь взаимопонимания по соглашению

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Американский солдат, Герат, Афганистан
Американский солдат, Герат, Афганистан.
Источник изображения: © flickr.com, The U.S. Army

Дубай. 4 марта. ИНТЕРФАКС - На проходящих переговорах США с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ) пока не удалось выйти на какое-либо соглашение, заявил представитель талибов Забиуллах Муджахид.

"Следует отметить, что до сих пор не было достигнуто взаимопонимания по какому-либо соглашению или документу", - говорится в его заявлении для СМИ.

З,Муджахид, тем не менее, отметил: "Нынешний раунд переговоров в Дохе продвигается шаг за шагом. Поскольку рассматриваемый вопрос чрезвычайно важен и деликатен, его продвижение идет с осторожностью и тщательностью".

Он напомнил, что на январском раунде переговоров были достигнуты определенные договоренности о выводе иностранных войск, в настоящее время обсуждаются детали этого процесса, в том числе и соглашение о недопустимости использования территории Афганистана в качестве убежища для террористических структур.

Встречи сторон возобновились в Дохе в минувшие выходные после перерыва.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Афганистан
США
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