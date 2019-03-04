«Гексотор» - совместная разработка российских и европейских инженеров

Можно ли добиться устойчивого положения корабля во время шторма? Есть ли возможность для взлета и посадки самолета при боковом ветре? Реально ли уберечь вертолет от аварии в период бури? Существуют ли методы, исключающие переворачивание автомобиля на обледенелой трассе? Положительный ответ на эти вопросы дает уникальная разработка российских и немецких конструкторов «Гексотор». Система призвана обеспечить максимально устойчивое положение транспортных средств и механизмов в любых климатических условиях.

Пригодится везде и всюду

Процесс патентования системы, отвечающей за балансировку механизмов, завершен, авторские права защищены. Продукт торговой марки Gecsotor™ станет, несомненно, принципиально новым словом в процессе обеспечения транспортной безопасности. Удивительная схема работает в дождь и снег, при ветре и буре. Теперь водителям и капитанам, летчикам и машинистам не придется волноваться по поводу неблагоприятного прогноза погоды. Российско-немецкая разработка рассчитана на крупные объекты с большой массой и внушительной силой инерции – именно ими сложнее всего управлять.

Но не только воздушные и морские суда, подводные лодки и батискафы, беспилотники и автомобили могут рассчитывать на повышенную безопасность. По идее инженеров, система «Гексотор» найдет применение в энергетике и космонавтике, нефтепереработке и машиностроении. По сути, в любой сфере производства и сельского хозяйства в настоящее время используется тяжелое оборудование, которое весьма зависимо от климатических условий. Инновационная разработка гарантирует сохранность аппаратов и безопасность людей.

Интеграция в существующие схемы

Одно из важных преимуществ системы Gecsotor™ – возможность интегрирования в уже имеющиеся приборы и механизмы. Да, разработка является полностью самостоятельным и серьезным изобретением. По мнению многих экспертов, это поистине революционный шаг в деле обеспечения повышенной безопасности людей и механизмов, чему сегодня уделяется пристальное внимание на самом высоком уровне. Однако не следует думать, что внедрение в производство этой схемы потребует коренного переоборудования машинного парка.

Инженеры учли имеющиеся реалии. Система «Гексотор» успешно встраивается в разрабатываемые сегодня агрегаты, одновременно являясь скрытым стимулом для их модернизации. Каждый хочет управлять транспортным средством, не переживая за безопасность в любое время года. Это позволяет делать новая система, призванная раз и навсегда решить проблему поворота, фиксации и стабилизации объекта вне зависимости от условий внешней среды. Весьма перспективным представляется внедрение новой схемы в робототехнику и нанотехнологии.

Революционный прорыв

Разработка московских и берлинских инженеров, безусловно, положительно скажется на состоянии всего народного хозяйства в целом. Водители, управляющие транспортными средствами, могут уверенно чувствовать себя за рулем или штурвалом. Высотные объекты – мосты, арки, мачты – станут более устойчивыми и надежными. Изобретение, основанное на связи между силовыми установками вследствие накопления или потерь кинетической энергии, за счет чего образуется необходимый для маневра эффект рычага, уже стало, как считают эксперты, настоящим прорывом в вопросе обеспечения безопасности.

По подсчетам специалистов, внедрение системы позволит сэкономить миллиарды рублей и окажется полезной для использования по всему миру. Резко снизится количество аварий на дорогах за счет повышения сцепления колес автомобиля с трассой. Воздушные суда даже со сложной геометрией крыла смогут с честью выдержать испытания сильным ветром. Морской и речной транспорт станет более привлекательным за счет снижения числа аварий. Повсеместное внедрение в производство системы Gecsotor™ позитивно скажется на надежности оборудования и безопасности каждого человека.

Подробности: http://ru.gecsotor.com