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05.03.2019
Известия.ru

Министр обороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ralf Hirschberger

Китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в интервью немецкому журналу Focus заявила глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как и российские ракеты для Европы. Также Ляйен отметила, что для выстраивания продуктивных отношений с Пекином необходим интенсивный диалог.

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по соглашению под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы несоответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
РСМД
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