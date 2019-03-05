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05.03.2019
ТАСС

Эксперт: Китай бесплатно предоставит научные результаты лунной миссии "Чанъэ-4" миру

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Посадочный модуль "Чанъэ-3"
Посадочный модуль "Чанъэ-3".
Источник изображения: Синьхуа

Лунный аппарат был успешно запущен с космодрома Сичан 8 декабря 2018 года, 3 января текущего года он успешно сел на обратную сторону Луны

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Научные результаты работы китайского аппарата "Чанъэ-4", который 3 января совершил историческую посадку на обратной стороне Луны, будут доступны мировой общественности бесплатно. Об этом заявил главный конструктор лунной программы КНР, академик Китайской инженерной академии У Вэйжэнь.

"Китайская лунная миссия "Чанъэ-4" продвигается хорошо, - сказал У Вэйжэнь, его слова в понедельник приводит газета China Daily. - Ее научные результаты будут доступны бесплатно для всех желающих".

Главный конструктор отметил, что лунный аппарат находится в хорошем состоянии, его работа стабильна. "Зонд завершил топографическое исследование окрестностей места посадки и в настоящее время движется на северо-запад, чтобы продолжить выполнение своих научных задач, в том числе исследование местности", - добавил У Вэйжэнь.

Он также подчеркнул, что "зонд уже собрал достаточное количество научных данных". "Совсем скоро они будут доступны всему миру", - указал академик.

Лунный аппарат "Чанъэ-4" был успешно запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря прошлого года. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января в 10:26 по местному времени (05:26 мск) "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны. В 11:40 (06:40 мск) аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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