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05.03.2019
Интерфакс-АВН

Масштабный полевой выход подразделений артиллерии стартовал на 13 полигонах ВВО

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Командный пункт
Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условиях.
Источник изображения: МО РФ

Благовещенск. 4 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Свыше 11 тыс. военнослужащих задействованы в масштабном полевом выходе подразделений ракетных войск и артиллерии, который стартовал на 13 полигонах Восточного военного округа (ВВО).

Пресс-служба округа отмечает, что учения пройдут на полигонах в Бурятии, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.

"В ходе практической части мероприятия артиллерийские подразделения совершат многокилометровые марши на штатной технике с отработкой задач по противодействию условным диверсионно-разведывательным группам. Командиры усовершенствуют навыки решения индивидуальных огневых задач с выполнением боевой стрельбы с закрытых позиций различными типами боеприпасов", - говорится в сообщении.

Подразделения артиллерии выполнят нормативы по развертыванию техники и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей при помощи беспилотников "Орлан-10".

В рамках полевого выхода спланировано свыше 200 боевых стрельб, а также более 100 тренировок по управлению огнем. Половина занятий будет проводиться в ночное время, для координации действий расчетов военные используют беспилотники с аппаратурой ночного видения.

Артиллеристы задействуют самоходные артиллерийские установки "Акация", "Гвоздика", "Гиацинт", МСТА-С, "Малка", а также минометные комплексы "Сани" и минометы "Тюльпан". Расчеты реактивных систем залпового огня "Град", "Торнадо-Г" и "Ураган" проведут боевые стрельбы по групповым целям.

Экипажи противотанковых ракетных комплексов "Конкурс", "Штурм-С" и "Корнет" отработают уничтожение легкобронированных целей и танков условного противника.

Всего на полигонах ВВО в масштабном мероприятии боевой подготовки задействовано более 2 тыс. единиц вооружения и военной техники.

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Продукция
2С12 Сани
2С3 Акация
2С4 Тюльпан
2С5 Гиацинт
Град РСЗО
Конкурс
Корнет
Мста-С
Орлан-10
Торнадо-Г
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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