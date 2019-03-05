Масштабный полевой выход подразделений артиллерии стартовал на 13 полигонах ВВО

Благовещенск. 4 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Свыше 11 тыс. военнослужащих задействованы в масштабном полевом выходе подразделений ракетных войск и артиллерии, который стартовал на 13 полигонах Восточного военного округа (ВВО).

Пресс-служба округа отмечает, что учения пройдут на полигонах в Бурятии, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.

"В ходе практической части мероприятия артиллерийские подразделения совершат многокилометровые марши на штатной технике с отработкой задач по противодействию условным диверсионно-разведывательным группам. Командиры усовершенствуют навыки решения индивидуальных огневых задач с выполнением боевой стрельбы с закрытых позиций различными типами боеприпасов", - говорится в сообщении.

Подразделения артиллерии выполнят нормативы по развертыванию техники и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей при помощи беспилотников "Орлан-10".

В рамках полевого выхода спланировано свыше 200 боевых стрельб, а также более 100 тренировок по управлению огнем. Половина занятий будет проводиться в ночное время, для координации действий расчетов военные используют беспилотники с аппаратурой ночного видения.

Артиллеристы задействуют самоходные артиллерийские установки "Акация", "Гвоздика", "Гиацинт", МСТА-С, "Малка", а также минометные комплексы "Сани" и минометы "Тюльпан". Расчеты реактивных систем залпового огня "Град", "Торнадо-Г" и "Ураган" проведут боевые стрельбы по групповым целям.

Экипажи противотанковых ракетных комплексов "Конкурс", "Штурм-С" и "Корнет" отработают уничтожение легкобронированных целей и танков условного противника.

Всего на полигонах ВВО в масштабном мероприятии боевой подготовки задействовано более 2 тыс. единиц вооружения и военной техники.