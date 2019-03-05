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05.03.2019
bmpd.livejournal.com

Американские самолеты F-117A снова развертывались на Ближнем Востоке

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Как утверждает известный авиационный ресурс Scramble , со ссылкой на "очень достоверную информацию", ВВС США в обстановке секретности вернули в строй несколько известных малозаметных ударных самолетов Lockheed F-117A Nighthawk, и в 2017 году "по крайней мере четыре F-117A" осуществили секретное развертывание на Ближнем Востоке, совершая боевые вылеты над Сирией и Ираком, будто бы используя при этом малогабаритные управляемые авиационные бомбы SDB. Предположительно, эти самолеты базировались на одном из аэродромов в Саудовской Аравии, ОАЭ или Катаре. По утверждению ресурса, один из F-117A в ходе этого развертывания был вовлечен "в летное происшествие" и совершил вынужденную посадку "вне своей основной базы".

Малозаметный самолет Lockheed F-117A Nighthawk ВВС США (номер ВВС США 84-0824) во время полетов в районе Долины Смерти (Калифорния), 26.02.2019 (с) Dan Stijovich / www.facebook.com/Scramblemagazine

Официально ВВС США вывели все 50 остававшихся в строю малозаметных самолетов F-117A, входивших в состав 49-го тактического истребительного крыла, из боевого состава ВВС в 2008 году и поставили на хранение на авиабазе Тонопа (штат Невада). Хотя периодически и после этого совершались облетные полеты на отдельных машинах, однако, как пишет Scramble со второй половины 2016 года количество сообщений о полетах F-117A в районе Тонопа (входящей в состав пресловутой Area 51) резко увеличилось, при этом наблюдались и групповые полеты этих машин. Это свидетельствует, видимо,о возвращении части F-117A в строй.

В феврале 2019 года наблюдались новые полеты F-117A в районе известной Долины Смерти в Калифорнии.

Малозаметный самолет Lockheed F-117A Nighthawk ВВС США (номер ВВС США 84-0824) во время полетов в районе Долины Смерти (Калифорния), 26.02.2019 (с) Dan Stijovich / www.facebook.com/Scramblemagazine

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Катар
ОАЭ
Саудовская Аравия
Сирия
США
Продукция
F-117
Компании
Lockheed-Martin
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3 комментария
№1
05.03.2019 10:46
т.е они 10 лет их держали боеготовыми, не увольняли летчиков, готовили спецов обслуживания чтобы один раз слетали в Сирии, при том что там и без них летали F22 - сильно фейком пахнет
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№2
05.03.2019 11:55
Эксперты предположили, что F-117A появились над Сирией из-за Су-35
Цитата
В частности, отмечается, что истребитель пятого поколения F-22 «не показал всех тех возможностей, на которые изначально делалась ставка». Добавляется, что «F-22, вероятно, не обладает заявленными параметрами невидимости», а потому могли снова задействовать F-117.

Развивая эту мысль, высказанную на Западе, уже российские эксперты напоминают, что некоторое время назад буквально по всему миру разлетелся снимок, который описывался как сделанный в небе над Сирией пилотом Су-35 ВКС России. Речь идёт о снимке, на котором, как заявлено, в прицеле 35-й «Сушки» оказался именно F-22 ВВС США. Еще тогда эксперты заговорили о том, что российская авиация 4-го поколения одной фотографией продемонстрировала своё превосходство над американской авиацией пятого поколения. Именно поэтому в США могли принять решение о "тестах" F-117 в небе над Ближним Востоком.

Другой вопрос: соответствует ли заявленным параметрам «невидимости» F-117A?
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№3
05.03.2019 12:33
Цитата, Vadim Martinov сообщ. №1
т.е они 10 лет их держали боеготовыми..
- были сообщения, ЕМНИП, с полгода назад, что местные споттеры уфологи ну, любопытные граждане, видели летающими эти утюги в "зоне 51".

Вот! даже здесь было:

"Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над секретным полигоном", 01.08.2018
Цитата
... На отметке 4.30.00 в эфире появляются пилоты двух стелс-бомбардировщиков F-117 Nighthawk. Эти самолеты официально сняты с вооружения в 2008 году, но, судя по записи и видео, все еще летают. Сперва F-117 с позывными Night 17 и Night 19 отрабатывают дозаправку в воздухе от танкера KC-135R с позывным Sierra 98 - в том числе аварийное прерывание процедуры.

Далее Night 19 получает команду вернуться на базу, а второй самолет, сменив позывной на Danger 17 движется на юг, в центр "Зоны 51", где начинает тестирование бортового оборудования...
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