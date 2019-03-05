Американские самолеты F-117A снова развертывались на Ближнем Востоке

Как утверждает известный авиационный ресурс Scramble , со ссылкой на "очень достоверную информацию", ВВС США в обстановке секретности вернули в строй несколько известных малозаметных ударных самолетов Lockheed F-117A Nighthawk, и в 2017 году "по крайней мере четыре F-117A" осуществили секретное развертывание на Ближнем Востоке, совершая боевые вылеты над Сирией и Ираком, будто бы используя при этом малогабаритные управляемые авиационные бомбы SDB. Предположительно, эти самолеты базировались на одном из аэродромов в Саудовской Аравии, ОАЭ или Катаре. По утверждению ресурса, один из F-117A в ходе этого развертывания был вовлечен "в летное происшествие" и совершил вынужденную посадку "вне своей основной базы".

Малозаметный самолет Lockheed F-117A Nighthawk ВВС США (номер ВВС США 84-0824) во время полетов в районе Долины Смерти (Калифорния), 26.02.2019 (с) Dan Stijovich / www.facebook.com/Scramblemagazine

Официально ВВС США вывели все 50 остававшихся в строю малозаметных самолетов F-117A, входивших в состав 49-го тактического истребительного крыла, из боевого состава ВВС в 2008 году и поставили на хранение на авиабазе Тонопа (штат Невада). Хотя периодически и после этого совершались облетные полеты на отдельных машинах, однако, как пишет Scramble со второй половины 2016 года количество сообщений о полетах F-117A в районе Тонопа (входящей в состав пресловутой Area 51) резко увеличилось, при этом наблюдались и групповые полеты этих машин. Это свидетельствует, видимо,о возвращении части F-117A в строй.

В феврале 2019 года наблюдались новые полеты F-117A в районе известной Долины Смерти в Калифорнии.

Малозаметный самолет Lockheed F-117A Nighthawk ВВС США (номер ВВС США 84-0824) во время полетов в районе Долины Смерти (Калифорния), 26.02.2019 (с) Dan Stijovich / www.facebook.com/Scramblemagazine