Минобороны заказало ракеты "Ангара" для пусков с Восточного

Министерство обороны РФ планирует использовать ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" для выведения своих спутников с космодрома Восточный до 2025 года.

Как сообщил "РИА Новости" источник в ракетно-космической отрасли, для этого планируется строительство стартового комплекса ракеты "Ангара" на космодроме Восточный.

Контракт Центра Хруничева с ведомством также включает пуски "Ангары" с космодрома Плесецк в 2019–2022 годах. Первые пуски ракет легкого класса "Ангара-1.2ПП" и тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоялись в 2014 году.

"С космодрома Восточный "Ангара" может вывести на геопереходную или геостационарную орбиту спутник большей массы, чем с Плесецка", — отметил ракету Павел Пушкин, который разрабатывал ракету "Ангара".

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".

23 января вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что срок завершения строительства Восточного перенесли на два года, до 2023 года. По его словам, "никто сегодня не способен построить" к изначально запланированной дате.