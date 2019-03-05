Украинские "атомные" пушки 2С7 "Пион" стали наводить с беспилотников

Источник изображения: Фото: lostarmour.info

Бывшие основой советской "атомной артиллерии" самоходно-артиллерийские установки 2С7 "Пион" приобретают на Украине новое качество. Эти 47-тонные 203-мм САУ способны поражать цели снарядами весом до 110 кг на расстоянии более 47 км.

Правда, военные эксперты долгое время выражали сомнение в том, что их артиллерийские удары будут обладать высокой точностью. Судя по информации, размещенной в блоге Дианы Михайловой, командование ВСУ осознало эту проблему, и сейчас проведены меры по устранению данного недостатка. В настоящее время мощные пушки, якобы, получили возможность получать целеуказания с помощью беспилотных разведывательных комплексов Fly Eye.

Источник изображения: Фото: lostarmour.info

Данные БПЛА были закуплены в Польше. Они способны передавать информацию в реальном масштабе времени. Масса - 11 кг, вес полезной нагрузки - 4 кг. Двигатель электрический. Максимальная скорость - 170 км/ч. Продолжительность - 120-180 минут. Высота полета до 4 км. Беспилотник может работать на удалении от 30 до 50 км. Ресурс аппарата от 100 до 300 часов.

Данные беспилотники активно применяются в небе над Донбассом. Силам народных милиций непризнанных республик неоднократно удавалось их сбивать.

Дмитрий Лемешко