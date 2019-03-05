Российская система воздушно-десантной подготовки является самой передовой в мире - заместитель командующего ВДВ

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Ни одна армия мира не может конкурировать в воздушно-десантной подготовке (ВДП) с Вооруженными силами Российской Федерации, заявил начальник ВДП - заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) по ВДП генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

"Существующая система воздушно-десантной подготовки в Воздушно-десантных войсках России является самой передовой и в целом соответствует предъявляемым требованиям в современных условиях. Это в том числе показывает практический опыт изучения вопросов воздушно-десантной подготовки в различных армиях иностранных государств", - сказал В.Кочетков в интервью, опубликованном в понедельник в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

По его мнению, "никакая армия мира не может конкурировать по вопросам воздушно-десантной подготовки с российскими Вооруженными силами".

"Залог успеха - строгое и точное выполнение приказов, инструкций при подготовке и совершении прыжков с парашютом, организации воздушно-десантной подготовки всеми должностными лицами от руководителя (командира) до исполнителя (последнего в списке личного состава солдата-десантника). Мелочей в этом деле не бывает", - подчеркнул В.Кочетков.

При этом он отметил, что "на сегодняшний день имеющаяся воздушно-десантная техника полностью соответствует современным требованиям применения десанта".

"И если аналогичные парашютные системы для десантирования военнослужащих и грузов в армиях зарубежных государств имеются, то парашютные системы для десантирования тяжелой техники отсутствуют полностью!" - заявил В.Кочетков в беседе с изданием.

ВДВ - род войск Вооруженных сил РФ, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения в его тылу задач по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.