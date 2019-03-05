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05.03.2019
bmpd.livejournal.com

В Благовещенске заложен большой гидрографический катер "Александр Анищенко" проект 19920

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28 февраля 2019 года на ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" в Благовещенске (Амурская область) состоялась церемония закладки для ВМФ России большого гидрографического катера "Александр Анищенко" (заводской номер 705) проекта 19920 (шифр "Баклан"). На церемонии присутствовал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Церемония закладки для ВМФ России на ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" большого гидрографического катера "Александр Анищенко" (заводской номер 705) проекта 19920. Благовещенск (Амурская область) 28.02.2019 (с) ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"

Контракт Министерства обороны России на постройку очередного большого гидрографического катера (БГК) с заводским номером 705 проекта 19920 предприятие получило в 2017 году, сдача катера намечена на четвертый квартал 2020 года.

Ранее судостроительный завод имени Октябрьской революции построил четыре БГК проекта 19920 с заводскими номерами с 701 по 704, вошедших в состав Тихоокеанского флота с 2009 по 2015 годы - БГК-797 (в 2018 году переименован в "Юрий Трофимов"), БГК-1251, БГК-1252 и БГК-1253 (с 2018 года - "Алексей Анашкин").

Строительство БГК проекта 19920 (разработчик ОАО КБ "Вымпел", Нижний Новгород) для ВМФ ведется также на АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), где с 2008 по 2016 годы было сдано пять катеров (заводские номера 01841 с 01845). Сейчас на АО "ССЗ "Вымпел" по государственному контракту с Министерством обороны России строятся еще два катера проекта 19920 с заводскими номерами 01846 и 01847.

В конце 2017 года контракт на постройку одного БГК проекта 19920 от Министерства обороны получило также АО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding), сдача строящегося там катера "Александр Макорта" намечена на 2020 год.

Церемония закладки для ВМФ России на ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" большого гидрографического катера "Александр Анищенко" (заводской номер 705) проекта 19920. Благовещенск (Амурская область) 28.02.2019 (с) ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"

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Страны
Россия
Продукция
KT-1
РС-20
Компании
Вымпел СЗ
Минoбороны РФ
Проекты
19920 Баклан
2020-й год
ТОФ
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